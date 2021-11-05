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台南15孔水門1男落海「漁網纏身」　海巡橡皮艇狂衝搶救不治

▲台南黃姓男子在七股潟湖鄰近15孔水門收網時不慎落水，海巡與台南市警、消人員全力救人，將溺水的黃男救起送醫急救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南黃姓男子在七股潟湖鄰近15孔水門收網時不慎落水，海巡與台南市警、消人員全力救人，將溺水的黃男救起送醫急救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊北堤安檢所人員，11月4日上午10時許，聽聞七股潟湖鄰近15孔水門有呼救聲，用望遠鏡查看發現有民眾落海，立即通報海巡署第六巡防區指揮部統合啟動救援機制，並同步通知台南市消防局第三大隊七股分隊及佳里分局三股派出所共同救援，將53歲黃姓男子救起送醫，但仍回天乏術。

▲台南黃姓男子在七股潟湖鄰近15孔水門收網時不慎落水，海巡與台南市警、消人員全力救人，將溺水的黃男救起送醫急救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南黃姓男子在七股潟湖鄰近15孔水門收網時不慎落水，海巡與台南市警、消人員全力救人，將溺水的黃男救起送醫急救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊北堤安檢所立即整合救援能量，並攜帶魚雷浮標、浮水繩及駕駛30P充氣式橡皮艇前往該海域救援，抵達現場後，發現落海男子於水中載浮載沉，安檢所人員立即下水實施救援，並發現該男子遭網具纏繞，安檢所人員立即潛水將網具移除協助脫困，隨即救援至艇上緊急實施CPR並接駁至岸上。

台南市消防局七股分隊救護人員初步評估，該53歲黃姓男子已無生命跡象，後續由七股分隊將落海民眾送往佳里奇美醫院急救，惟經醫護人員全力搶救，仍回天乏術不治身亡。佳里分局警方初步調查黃男疑因捕魚收網時不慎落水，警方報請檢察官相驗中。

南部分署第11岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，海巡署將派員馳赴執行救援，確保民眾生命安全。籲請民眾若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將提供各項服務及救助。

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