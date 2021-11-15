顱內出血康復後癲癇！過來人曝「昏迷像在異次元」：只剩下聽覺

▲加護病房ICU。與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

遭瑪莎拉蒂3名惡少打成顱內出血、顱底骨折的宋姓男大生，目前已經甦醒並慢慢恢復中，一名曾被酒駕撞到顱內出血的男子透露，宋同學日後還有很長一段的復健路要走，剛開始身體可能會有點難控制，記憶力、靈活度等等都要時間恢復，回憶起當年昏迷那12天，「就在一個異次元空間，只剩下聽覺的概念」，雖然處於昏迷狀態，但旁人說話其實都聽得見。

原PO在Dcard表示，他幾年前被酒駕撞到結果顱內出血，「專業一點是蜘蛛網膜下腔出血」，昏迷指數剩下3，緊急手術將腦膜血塊清除以降低腦壓，「但說也奇怪，我可以偶爾聽到聲音，就在一個異次元空間，只剩下聽覺的概念」，爸媽每天會到加護病房探視2小時，期間所有對話他都聽得到，「所以對於昏迷的人，先不要放棄，記得要把握時間跟他講話，他會聽到。」

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▲宋姓男大生已從昏迷中甦醒。（圖／家屬提供）



原PO昏迷12天後醒來，換到普通病房的第一天就發現「我的手不會動」，由於四肢移動要靠腦部控制，他顱內出血有傷到腦袋，所以半邊身體動彈不得，「醫生是說會要慢慢恢復加上復健這樣，然後就常跑復健，練習拿筆/畫畫什麼的」，幾天後手才恢復知覺。再來就是剛醒來會發現自己「頭超腫」，腦壓過高導致臉腫成以往的2倍大，「因為要開頭，所以是要剃平頭，然後我就在鏡子裡看到自己呈現一個暴肥平頭男的狀態。」

至於後遺症，原PO說自己幾年後某一天突然在路上昏倒，被診斷出有「癲癇」，腦部受過傷的人容易過度放電，暫時出現抽蓄、牙齒打顫、翻白眼、發出叫聲等症狀，「大發作可能會昏倒，小發作就是整個人當機」，不過一般外傷性癲癇可透過藥物控制，缺點就是之後沒辦法考駕照。此外，還有記憶力變差、個性改變等後遺症，但都可以透過復健慢慢復原。

網友紛紛留言，「聽覺真的很神奇，曾經失去意識的當下我也是聽得到媽媽在旁邊喊我」、「好沈重的感覺，但是很開心你能輕鬆看待」、「用輕鬆幽默的語調訴說著令人難受的故事，心疼原po」、「我除了有癲癇外也有傷到視神經，癲癇發作千萬別塞東西，因為要保持呼吸暢通，然後可以讓發作的人側躺，讓口水流出來以免嗆到。」