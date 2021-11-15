　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

顱內出血康復後癲癇！過來人曝「昏迷像在異次元」：只剩下聽覺

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲加護病房ICU。與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃可昀／綜合報導

遭瑪莎拉蒂3名惡少打成顱內出血、顱底骨折的宋姓男大生，目前已經甦醒並慢慢恢復中，一名曾被酒駕撞到顱內出血的男子透露，宋同學日後還有很長一段的復健路要走，剛開始身體可能會有點難控制，記憶力、靈活度等等都要時間恢復，回憶起當年昏迷那12天，「就在一個異次元空間，只剩下聽覺的概念」，雖然處於昏迷狀態，但旁人說話其實都聽得見。

原PO在Dcard表示，他幾年前被酒駕撞到結果顱內出血，「專業一點是蜘蛛網膜下腔出血」，昏迷指數剩下3，緊急手術將腦膜血塊清除以降低腦壓，「但說也奇怪，我可以偶爾聽到聲音，就在一個異次元空間，只剩下聽覺的概念」，爸媽每天會到加護病房探視2小時，期間所有對話他都聽得到，「所以對於昏迷的人，先不要放棄，記得要把握時間跟他講話，他會聽到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 男大生清醒，媽媽病床邊跟他喊話 。（圖／家屬提供）

▲宋姓男大生已從昏迷中甦醒。（圖／家屬提供）

原PO昏迷12天後醒來，換到普通病房的第一天就發現「我的手不會動」，由於四肢移動要靠腦部控制，他顱內出血有傷到腦袋，所以半邊身體動彈不得，「醫生是說會要慢慢恢復加上復健這樣，然後就常跑復健，練習拿筆/畫畫什麼的」，幾天後手才恢復知覺。再來就是剛醒來會發現自己「頭超腫」，腦壓過高導致臉腫成以往的2倍大，「因為要開頭，所以是要剃平頭，然後我就在鏡子裡看到自己呈現一個暴肥平頭男的狀態。」

至於後遺症，原PO說自己幾年後某一天突然在路上昏倒，被診斷出有「癲癇」，腦部受過傷的人容易過度放電，暫時出現抽蓄、牙齒打顫、翻白眼、發出叫聲等症狀，「大發作可能會昏倒，小發作就是整個人當機」，不過一般外傷性癲癇可透過藥物控制，缺點就是之後沒辦法考駕照。此外，還有記憶力變差、個性改變等後遺症，但都可以透過復健慢慢復原。

網友紛紛留言，「聽覺真的很神奇，曾經失去意識的當下我也是聽得到媽媽在旁邊喊我」、「好沈重的感覺，但是很開心你能輕鬆看待」、「用輕鬆幽默的語調訴說著令人難受的故事，心疼原po」、「我除了有癲癇外也有傷到視神經，癲癇發作千萬別塞東西，因為要保持呼吸暢通，然後可以讓發作的人側躺，讓口水流出來以免嗆到。」

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
快訊／菅田將暉、小松菜奈宣布結婚
獨／H奶女星遭詐騙　2000萬積蓄全沒了
快訊／日本JR車站不明男子砍人　2人遭刺傷送醫
iPhone 6藏人妻的秘密！　夫驚見這一幕綠了
快訊／又有地方發錢！普發每人1000元　年底前出生也能領
陳勁豪認了架住男大生！　腦殘辯：要阻止瑪莎惡少繼續打
正妹人妻「健身房沒穿衣服」！　只用1條毛巾遮點
盜國安秘帳2億逃亡　1.2億台積電股票恐沒收！傳家屬想討回

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

顱內出血康復後癲癇！過來人曝「昏迷像在異次元」：只剩下聽覺

她接種莫德納8天後腦栓塞險死　治療4個月仍左半邊不聽使喚

高中英聽第2次考試報名明截止！　「沒確認資料」即未完成手續

春節前再加碼！屏東「這鄉」普發現金1千　年底前出生也能領

世新電台關心能源議題　製播Podcast節目輕鬆聊

昨晚地震又是「信義區最晃」　氣象局曝原因！再揭一處有類似狀況

人孔蓋為何是圓形？　真相曝跟「1數學原理」有關：長知識了

年底到期高端疫苗「僅剩900多劑」　指揮中心解釋效期展延原因

「4星座」年底暴富！正、偏財齊來　第一名「財神特別加持」

高端混打哪種疫苗好？前台大醫建議分3類選擇　指揮中心回應

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

顱內出血康復後癲癇！過來人曝「昏迷像在異次元」：只剩下聽覺

她接種莫德納8天後腦栓塞險死　治療4個月仍左半邊不聽使喚

高中英聽第2次考試報名明截止！　「沒確認資料」即未完成手續

春節前再加碼！屏東「這鄉」普發現金1千　年底前出生也能領

世新電台關心能源議題　製播Podcast節目輕鬆聊

昨晚地震又是「信義區最晃」　氣象局曝原因！再揭一處有類似狀況

人孔蓋為何是圓形？　真相曝跟「1數學原理」有關：長知識了

年底到期高端疫苗「僅剩900多劑」　指揮中心解釋效期展延原因

「4星座」年底暴富！正、偏財齊來　第一名「財神特別加持」

高端混打哪種疫苗好？前台大醫建議分3類選擇　指揮中心回應

林昱珉U23震撼教育有收穫　旅外目標不變想練150公里火球

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

11公斤「肥美奇異果」貼手臂肉肉溢出　爸雙手扛回笑翻網：保證甜

快訊／菅田將暉、小松菜奈宣布結婚！建立家庭：期待一起度過人生

台66線逆向「車頭燈狂閃」　他嚇到開譙：還好有防撞警示系統

阿本老師突傳食道癌離世　Lulu上工前才得知…不捨喊：難以置信

沙發買4天！慘遭「拆家汪汪隊」扒皮剩骨架　園長見滿地雪花崩潰

南瓜屋「失業1年」迎來新顧客嚴肅踏踏　媽感動：終於沒浪費

台南獵鷹再補前UBA強力後衛　林冠均盼找回MVP身價

公投意見發表會正反方大換將　國民黨改派這5人上陣

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

國家形象排名「台灣慘輸中國」！　鄉民抖3原因：超丟臉

「YouTuber清流」鄉民一致點名他：最後淨土

人妻抓姦「肉肉小三」　一看屋內嚇傻

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

強冷空氣「小雪」報到　2波鋒面！雨最多時間曝

好市多神物夯到限購！網買到了：最棒的決定

「4星座」年底暴富！偏財+正財齊來

老公太會夾！人妻崩潰「想10元隨便賣」

讀哪個科系最雷？　鄉民狂點它超慘：殘害年輕人

零食和嬰兒奶粉「3致癌物」　國人暴露量爆表

台灣虎航今宣布復飛　日韓澳航線0元機票開搶時間曝

回暖只到這天！下半周先濕後冷時程出爐

更多熱門

相關新聞

男大生「想快點回學校」！醫曝：講話都有笑容

男大生「想快點回學校」！醫曝：講話都有笑容

台中一名宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭對方毆打到顱內出血、顱底骨折，所幸經過搶救後，目前男大生恢復良好，也已經能正常應答，而醫生也表示，宋同學昨天睡很好、講話時臉上都已經有笑容。

男大生親問「犯人抓到了嗎」　盧秀燕給承諾

男大生親問「犯人抓到了嗎」　盧秀燕給承諾

輕易放回瑪莎惡少　警方明顯過失

輕易放回瑪莎惡少　警方明顯過失

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

高中生跑步撞倒老婦陷昏迷　家屬控體育處推諉

高中生跑步撞倒老婦陷昏迷　家屬控體育處推諉

關鍵字：

顱內出血昏迷癲癇

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！4名車一字排開

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面