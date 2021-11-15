「蚵仔麵線全國平均52元」　朱澤民曝這項原因讓他不會主動去買

▲主計長朱澤民參加新聞不芹菜網路節目。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

國內物價飆漲，主計長朱澤民日前在立法院備詢時脫口「20元蚵仔麵線」，遭批吃米不知米價，引發熱議。朱澤民今（15日）在網路節目《新聞不芹菜》接受媒體人黃光芹專訪，朱表示，主計處物價調查總共有2萬5千多項，自己那時的確講錯話，後來回去翻閱資料，才了解到蚵仔麵線現在全國平均是52元，「但膽固醇過高，醫生叫我不要吃，所以平常也不會買。」

針對主計總處業務內容，朱澤民表示，最主要的工作是稅計、會計、統計，稅計就是預算，預算又分為公務預算與基金預算，其中公務預算規模大約有2兆，基金預算則是包含國營事業等大約有2兆5，勞健保加起來大概是2兆8，若沒加上特別預算的話，主計總處一年堅守把關的金額大約有7兆多。

談到統計部分，朱澤民指出，其中包括物價統計、薪資統計、國民所得統計，目前國民所得大約有21兆，不同行業須分開計算；物價調查大項目分類約有368項，細分的話就像是麵要細分陽春麵、牛肉麵、番茄麵等等，細項大約有2萬5千種。

朱澤民表示，他沒辦法知道每項細目的東西，但他要掌握大的方向，尤其掌管國家財政不能讓政府的首長要花錢，卻讓他們沒有錢可以花。朱強調，各部會的事物他沒辦法知道所有細節，但最後都會到「錢」這一關，例如基隆捷運他也需要知道大概，朱表示，先前蚵仔麵線價格確實是講錯，後來去主計處看資料，了解到蚵仔麵線在全國平均價格是52元，但因膽固醇含量較高，醫師叫他不要吃，所以平常不會主動購買，「但政務官時常被人家消遣，是無所謂。」

▲蚵仔麵線。（圖／ETtoday資料照）

針對國民黨主席朱立倫日前曾呼籲蔡政府「必須對物價上漲下重手」，朱澤民表示，已經有向各大賣場「道德勸說」，能撐下去就先撐，不要全面性一起漲價，或是像經濟部長王美花所說，在賣場設立平價專櫃，讓民眾可以優先挑選較便宜的即期品。

一般而言CPI（消費者物價指數）超過3%為通貨膨脹，朱澤民指出，希望今年CPI能壓在2%以下，而目前9月CPI為2.63，10月為2.58，要壓在2%以下必須要讓11月及12月低於2.92，才有可能。目前物價有壓力，但不到通膨階段，肉類可能維持高價格，但青菜因氣溫不到寒冷，所以菜價10月較9月下跌，漸漸穩定下來。