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「5星座」入冬後恐遇桃花劫！易把渣男女當真愛...獅子防感情變質

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲冬天到了，想談戀愛嗎？小心遇到爛桃花。（圖／pexels）

記者林懿捷／綜合報導

立冬後氣溫開始下降，寒冷的天氣使人想找個伴來互相偎依取暖，不過在尋找另一半時，如果過於急切，容易遇上桃花劫，甚至把爛桃花誤以為是好姻緣！運勢命理網站「靈匣」就分享，在入冬後容易遇到桃花劫的「5個星座」，請注意不要被渣男渣女給騙了，多聽取親友意見，避免自己一股腦兒栽在不好的對象，好好度過這個冬季。

雙子座
在入冬之後的雙子座桃花運不錯，但以爛桃花居多；外向活潑的他們朋友很多，人緣一直都不錯，但入冬後的爛桃花可是來勢洶洶，其中也是有少數的好桃花，因此雙子在挑選對象時，一定要謹慎仔細，在這批爛桃花中，有死纏爛打的類型，會造成生活上的麻煩，遇到這類人時，一定要快刀斬亂麻，讓對方早點死心。

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巨蟹座
在入冬後，巨蟹的感情世界很容易崩潰，而且會面臨家人催婚，急著替你尋找對象。在家人的催促下與人交往。但由於過程很匆忙，沒有仔細辨別，所以步入了愛情陷阱，或是會喜歡上一個與自己生活環境、價值觀不同的人，導致受到很大的傷害，卻難以割捨這段感情，因此入冬後要特別留意。

雙魚座
許多雙魚座容易缺乏自信，對外界的抵抗力不足，入冬後的雙魚桃花運爆發，但總是猶豫不決的個性，選擇不出來哪一位跟自己比較合適，因此會產生問題。雙魚請不要和很多人玩曖昧，不然桃花都會變成爛桃花，否則當對象發現了你真實的想法後，可能會衝動做出什麼不好的事情，因此，要耐心等待不要著急，那些等不到回應就離開的人，不會是適合的人，一旦做出決定，就應該從一而終，才能擁有美好的愛情。

金牛座
金牛座在冬季所遇到爛桃花，是一個很花心的對象，會用甜言蜜語把人哄得開開心心，而金牛會將一切寄託在這位伴侶上，但金牛僅僅是他情場中的一個過客而已，待不了多久就會離開；這段時間金牛的感情之路走得坎坷，甚至會為爛桃花與親友發生衝突。正所謂當局者迷旁觀者清，請務必仔細觀察對象，慢慢挑選，單身也是不錯的選擇。

獅子座
獅子的爛桃花為感情變質，與伴侶間的種種矛盾，問題沒有解決，長期下來導致兩人發生嫌隙，伴侶甚至有劈腿的跡象。獅子脾氣急躁，一旦與對方吵架，也不會低頭求和，對方也不開口打破僵局，一旦時間久了感情也沒了，而且對方還會找個備胎。因此，獅子發現感情變質時，要斟酌兩人是否能和好，若是對方有找新對象的跡象，就當機立斷，不要再挽回了。

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