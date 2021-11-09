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很多人討厭珍奶？網點「1關鍵因素」猛搖頭：喝了就反胃

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲珍珠奶茶獨特又豐富的口感，擄獲不少民眾的心。（圖／記者許力方攝）

記者郭卉寧／綜合報導

台灣珍珠奶茶風靡全球，獨特又豐富的口感，令人難以忘懷。不過，日前一名網友好奇發問，大家身邊有沒有討厭喝珍奶的朋友？貼文曝光後，不少人都紛紛點出討厭的原因，甚至還有人直呼：「朋友喝了就會反胃」。

該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，前幾天朋友剛好提起被譽為「台灣名產」的珍珠奶茶，讓她突然好奇，除了喝飲料本來就不愛加料的人之外，似乎沒見過有人討厭喝珍奶，「大家身邊有遇過連珍奶都難以下嚥的人嗎？」

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▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲許多網友指出，不愛珍奶的關鍵原因是「珍珠」。（圖／記者許力方攝）

貼文曝光後，引起熱烈討論，不少討厭珍奶的網友都點名「珍珠」是主要原因，「珍珠咬起來太累了」、「有遇過吃珍珠會便秘的朋友」、「有個朋友吃珍珠那類QQ的料會反胃想吐」、「以前的英文老師是美國人，他說珍珠很像眼睛他不敢喝」、「超不喜歡珍珠，人生從來沒有主動買過珍奶，覺得喝飲料就是放空吸吸吸，還要嚼根本麻煩」。

除此之外，也有人指出，長大後飲食習慣改變，珍奶喝起來過甜也是關鍵，「甜到想吐」、「太甜，喝到最後好膩」、「只喝三到五分糖，太甜不喜歡」；不過，仍有大批珍奶愛好者表示，自己就愛這一味，「珍珠加椰果，讚」、「我覺得珍奶蠻好喝的」、「小時候不喜歡，長大後喜歡」、「大學前喝完奶茶就想吐，後來竟然免疫了」、「小時候覺得珍珠礙事，現在有時就想咀嚼東西啊」。

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飲料珍奶珍珠奶茶手搖杯

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