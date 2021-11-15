馬克宏悄悄換了法國國旗顏色！　背後原因曝光

▲法媒爆料，總統馬克宏在未公告的情況下，將法國國旗的「鈷藍色」改為較深的「海軍藍」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國媒體最近拋出震撼彈指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在未經公告的情況下，悄悄地改變了法國國旗的顏色，且相關改變已持續了一年有餘。儘管目前總統府愛麗舍宮尚未宣布此消息，但一位新聞發言人向《巴黎人報》證實，國旗的藍色確實變成了色調較深的海軍藍。

歐洲1台與《巴黎人報》14日報導，馬克宏似乎已在未經公告的情況下，自2020年7月開始，將三色國旗上的藍色改為較深的「海軍藍」，但其餘的白、紅色則未受影響。報導指出，目前愛麗舍宮、國民議會和內政部總部等官方建築，甚至是海軍陸戰隊所懸掛的國旗都已經換了顏色，但政府並未對外宣布相關細節。

▲▼官員指出，馬克宏希望將目前國旗（上）的藍色改為1976年以前所使用的「海軍藍」（下）。（圖／翻攝自維基百科）

報導稱，這項提議最初是由愛麗舍宮時任總監喬倫斯（Arnaud Jolens）所提出，因為「海軍藍」比過去的「鈷藍色」更貼近歐洲旗的顏色，也更為優雅。一位總統隨扈透露，新國旗所使用的藍色更貼近於1976年以前的法國國旗，是法國大革命的象徵，因此馬克宏十分希望能將國旗上的藍色改為「海軍藍」。

儘管目前愛麗舍宮尚未宣布此消息，但一位新聞發言人向《巴黎人報》證實，國旗的藍色確實變成了色調較深的海軍藍。報導也指出，國旗顏色改變的議題至今仍存在部分分歧，有些人因「海軍藍非常難看」和「顏色與歐洲旗太接近」提出了反對意見，但也有人更喜歡新版本的國旗，不過所有人都堅持，國旗改變顏色不應被解讀為「反對歐盟」。

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