喝下台灣的美好！京盛宇創辦人：茶要好喝，水是關鍵

▲京盛宇創辦人林昱丞致力推廣台灣茶文化，認同好水與好茶密不可分。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣茶的好品質享譽國際，身處好山好水的寶島，是台灣人的幸福。質感台灣茶品牌京盛宇創辦人林昱丞秉持著對台灣茶的熱愛，努力發揚台灣茶文化，近期他分享自己從「第一杯茶」走來的心路歷程，與水事紀麥飯石礦泉水同樣經過一點一滴的累積，經時間淬鍊出最純粹的在地精神。

▲品茗一杯好茶，若有好水沖煮更能展現大自然的美妙滋味。

林昱丞一邊悠然自得地泡著茶，一邊娓娓憶起令他「怦然」而投入推廣台灣茶道的第一杯茶：「開始喜歡喝茶，是一個偶然的機會，那一天我翹了課，打算到表哥家喝一杯茶。我以為一進門就有茶可以喝，誰知表哥才扭開瓦斯爐煮水、擺上茶具，精準的控制了時間、溫度，並且聞香再飲，當時我murmur了一句，好麻煩，我再也不要喝茶了。」

「然而那一杯高山茶，從口腔中感受到的甜度，從喉頭中湧出的韻味，就這一杯，讓推廣台灣茶，成為我夢想中的志業。我認為，茶是人與大自然，細緻互動的藝術品」。

▲水事紀麥飯石礦泉水是來自雞籠山火山岩層，歷經麥飯石礦脈的層層過濾，變身口感甘美的天然礦泉水。

俗話說：「水是茶之母」，要品茗一杯好茶，水是關鍵。無獨有偶地，來自雞籠山脈的水事紀，與京盛宇皆源自台灣大自然，富含本土文化價值，都是在地驕傲。水事紀麥飯石礦泉水是來自雞籠山火山岩層，歷經麥飯石礦脈的層層過濾，變身口感甘美的天然礦泉水。它是大自然的恩賜，是難得的優質好水，闡述著自然工藝與這塊土地的世代傳承，如同一杯好茶，恬淡又富含韻味。

▲水事紀麥飯石礦泉水有天然礦物質，用來做冷泡茶可降低茶湯裡的乾澀味。

考量現代人喝茶習慣講求便利，京盛宇將高品質的台灣茶製作成一款款精緻茶包，讓上班族在忙碌的生活中也能隨時來一杯好茶，時時與大自然連結。林昱丞也不忘分享「簡單泡好茶」的秘訣，他說：「現代人追求方便健康，也可將茶葉放入瓶裝水裡，經麥飯石過濾的水源，有著天然的礦物質，喝起來水質甘甜。用來做冷泡茶，可以為茶湯和香氣大大加分」。

▲靜下心來品味這茶、這水，感受自然與人文交錯的美麗味道。

林昱丞認為水事紀對於水質的堅持和自己的理念很像，不僅得用心保護這份老天爺的恩賜，更需要努力維護環境，確保水質零污染。「當你靜下心來好好品味這茶、這水，你就會知道這不單單只是一瓶水，更是自然與人文交錯的美麗味道。」想讓自然的氣息滋養豐潤你的生活？喝一口好茶與好水，就能真真切切體會台灣的美好。

好水配好茶，限時體驗優惠↓↓↓

水事紀麥飯石礦泉水600ml(24入)+京盛宇隨行包7入袋茶X2 - PChome 24h購物

如何體驗絕佳風味？

步驟一：進入連結快速門，連線在地驕傲

步驟二：下單【好水配好茶】組合，準備收穫在地驕傲

步驟三：將茶包放入水事紀中，放入冰箱冷藏8小時❄即可體驗驕傲風味！

(喜歡熱熱喝，將水事紀倒入壺中煮沸，沖泡茶包並靜置3~5分鐘，等待至適口溫度，即可享用)



