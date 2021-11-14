快訊／桃園今晚快儲水！　3.6萬戶23小時「大停水」時間出爐

▲桃園25里今、明大停水 。（圖／台水公司提供）

記者陳致平／桃園報導

桃園大範圍停水！台水公司今晚（14日）辦理板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗及配合工程施工，桃園市政府為配合施工，將於今晚23時起至明晚22時止辦理停水，停水範圍包含桃園區、龜山區以及聖保祿醫院、住都飯店，影響用戶多達3萬6550戶，請民眾預先儲水備用，避免用水不便。

台水公司公布停水範圍如下：

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桃園區：大興里、忠義里、福林里、寶山里、南門里、三民里、東山里、福安里、豐林里、成功里、東門里、朝陽里、青溪里、春日里、雲林里、玉山里、大豐里、萬壽里、建國里、大林里、大樹里、大業里、福元里、春日路沿線及其巷弄。（含：聖保祿醫院、住都飯店）

龜山區：山頂里(龜山工業區縱貫鐵路以西桃園後站方向)、山德里、林森路等沿線巷弄、山鶯路2至86號雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、將軍巷等沿線巷弄。

台水公司提醒，民眾應提早完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，且停水期間應關閉抽水機電源避免損壞，如有任何供水問題，可電洽服務專線1910詢問，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。