她在家做飯…鐵鍋炒出「龍捲風」奇觀　網笑虧：小當家是你？

▲女子做飯竟炒出龍捲風奇觀。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

日本知名動畫「中華一番」中，主角做飯炒菜時常會自帶特效，就連當中角色用餐時也會出現誇張效果，讓人覺得十分有趣，受到廣大漫迷歡迎。中國遼寧省大連市1石姓名女子，昨（13日）在家中做飯時，鍋中也炒出龍捲風奇觀，影片曝光後，不少網友紛紛打趣，「小當家是你？」

根據《四川觀察》報導，石女表示，自己當時正在家裡的廚房做飯，才剛把油倒進炒菜鍋，沒想到鍋裡就出現了一股「龍捲風」，「我不會做飯，（看到這景象）感覺也挺稀奇的。」石女解釋，自己做飯的時後習慣把窗戶打開，再開抽油煙機，「溫度可能是開太高了，我想熱一下鍋再倒油。（沒想到，）倒油之後沒多久就出現『龍捲風』了。」

▲女子做飯竟炒出龍捲風奇觀。（圖／翻攝自微博）

石女回憶當時情景說道，自己當下看到鍋中升起一股白色龍捲風時也感到相當傻眼，由於實在太過離奇，她便拿起手機錄下這段影片，想留為紀念，「（當時覺得）又稀奇又害怕，錄完影我就趕緊把火關掉了，飯都沒做。」

影片曝光後，許多網友紛紛打趣，留言笑虧，「誇一句食神不為過吧！炒鍋龍捲風」、「這鍋和油有自己的想法」、「油煙直接吸走了」、「你是中華小當家吧，炒個菜還帶特效」；另外，也釣出專業網友留言解釋，「其實產生的原理都差不多，空氣受熱上升，周圍的空氣就會不斷補充過來，有時候就旋轉起來了。在很多地表平坦乾燥、日照強烈、晝夜溫差大的地方就很容易見到這種旋風。」

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