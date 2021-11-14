　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

她在家做飯…鐵鍋炒出「龍捲風」奇觀　網笑虧：小當家是你？

女子做飯竟炒出龍捲風奇觀。（圖／翻攝自微博）

▲女子做飯竟炒出龍捲風奇觀。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

日本知名動畫「中華一番」中，主角做飯炒菜時常會自帶特效，就連當中角色用餐時也會出現誇張效果，讓人覺得十分有趣，受到廣大漫迷歡迎。中國遼寧省大連市1石姓名女子，昨（13日）在家中做飯時，鍋中也炒出龍捲風奇觀，影片曝光後，不少網友紛紛打趣，「小當家是你？」

根據《四川觀察》報導，石女表示，自己當時正在家裡的廚房做飯，才剛把油倒進炒菜鍋，沒想到鍋裡就出現了一股「龍捲風」，「我不會做飯，（看到這景象）感覺也挺稀奇的。」石女解釋，自己做飯的時後習慣把窗戶打開，再開抽油煙機，「溫度可能是開太高了，我想熱一下鍋再倒油。（沒想到，）倒油之後沒多久就出現『龍捲風』了。」女子做飯竟炒出龍捲風奇觀。（圖／翻攝自微博） 

▲女子做飯竟炒出龍捲風奇觀。（圖／翻攝自微博） 

石女回憶當時情景說道，自己當下看到鍋中升起一股白色龍捲風時也感到相當傻眼，由於實在太過離奇，她便拿起手機錄下這段影片，想留為紀念，「（當時覺得）又稀奇又害怕，錄完影我就趕緊把火關掉了，飯都沒做。」

影片曝光後，許多網友紛紛打趣，留言笑虧，「誇一句食神不為過吧！炒鍋龍捲風」、「這鍋和油有自己的想法」、「油煙直接吸走了」、「你是中華小當家吧，炒個菜還帶特效」；另外，也釣出專業網友留言解釋，「其實產生的原理都差不多，空氣受熱上升，周圍的空氣就會不斷補充過來，有時候就旋轉起來了。在很多地表平坦乾燥、日照強烈、晝夜溫差大的地方就很容易見到這種旋風。」

延伸閱讀
雙金后楊合貞驚傳遭外國選手推擠濺血　教練心疼曝手術辛酸過程
網友私訊罵林美秀「畜生」　尪罕見公開反擊了
投零錢化緣被臭臉嫌「吼1塊喔」…他氣炸討回　尼姑嗆：佛陀不庇佑你

【你可能也想看】

►一起飛上天！薩摩耶跟導演爸玩飛行傘　淡定模樣網讚：冒險系萌犬

►每餐故意「留一顆飼料不吃」　三花貓超可愛理由暖哭網友

►拍到街貓「踩著別人往上爬」瞬間　中間喵呆萌表情成亮點

►虎斑喵玉米整根啃　2同伴傻眼貓咪：我有點擔心這孩子沒問題嗎？

►謝謝你救了我！袋鼠凍僵呆站冰冷湖中　「獲救後反應」暖哭網

►「可愛就是正義！」3柴犬散步中練成絕技　萌翻20萬網友

►大哥你是誰？「神祕大鳥」違停腳踏車　網勸千萬別嚇牠：會挫賽

►癌末老拉拉瞇眼趴「獨輪推車」登山　主人淚吻：最後一次冒險

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
快訊／基隆公寓頂加大火！延燒民宅傷亡不明
PO網「有人知道他是誰嗎」　釣出男偶像親回4笑臉
讀哪個科系最慘？　鄉民狂點它：殘害年輕人
熊熊爆「最討厭男人弄臉上」！　怒噴：X的再給我學A片
快訊／今日本土再+0！　增8例境外移入
北市跨年「搖滾區」要用買的！　800名額搶購
醫學女碩生遭砂石車「輾成2截」　家屬泣：司機蓄意殺人
「鮪魚鋸骨機+絞肉機」碎屍！　他遭女友爸虐殺丟冰櫃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

僅存約200隻！金門歐亞水獺再遭路殺　1個月內第2起

2度對萬聖節南瓜威嚇施暴　小貓熊奶凶萌樣笑翻網：激烈可愛爆擊

吃了魯夫的橡膠果實？　海賊貓身體不只是水做的「還伸縮自如」

曾接觸染疫工作人員　新加坡夜間動物園4亞洲獅中標

到處都是主子伸展台！液晶電視邊框當鋼索漫步　還能浮半空中？

愛喝洗腳水！以為主子終於「像隻普通貓」　真相揭曉才知誤會大了

善盡飼主責任　3招助蜜袋鼯「適應人類」：一旦心生恐懼就難消除

收集60公升貓毛做「3尊真人尺寸貓人」　藝術家獵奇創意意驚呆網

爬山遇4幼貓遭「裝箱遺棄」　梁洛施一把抱起決定收編：緣份到了

聖男孩的逆襲？2028奧運現代五項「取消馬術」　避免虐待動物爭議

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

主人隔離中「防疫員趁機打死柯基犬」　政府竟稱是「無害化處理」

她在家做飯…鐵鍋炒出「龍捲風」奇觀　網笑虧：小當家是你？

比亞迪訂「停產燃油車」時間表！開大陸車廠第一槍

陸雙11手機賣翻天！業內人士：行銷就花40億元「看誰虧得少」

影／爸媽打離婚官司嚇哭小孩　超暖法官「抱著孩子開庭」溫柔哄睡

18歲網紅每天健身吃20顆雞蛋　「起床雙腿硬梆梆」嚇就醫原因曝

超狂企業幫員工「加薪28％」！老闆PO文證實：生活壓力太大

全球首款用「吸入式新冠疫苗」海南亮相　接種方式像喝珍奶

女童跳繩後下腹超痛　緊急送醫發現「卵巢扭轉720度」

到過疫區「不准進北京」　陸1個月新增1300例、擴散21省

迎戰年底公投　民進黨製疫苗護照、加油棒小物

雙金后楊合貞開刀順利　體育署：今搭商務艙返台提供最好照顧

快訊／基隆正義路頂加火警傳爆炸聲！火勢波及鄰宅

蘇貞昌引《雙城記》名句形容台灣　「蔡英文讓世界看見台灣」

前立委打完疫苗狂吊點滴、暴瘦7公斤　持拐杖走路嘆：生不如死！

快訊／蔡英文下令全國動員正面迎戰　1218公投「我們就是四個不同意」

傳Galaxy S21 FE將在明年1月上市　外觀、規格全曝光

碎石做出濾水效果　水道博物館種子教師培訓創意吸睛

樂團女主唱突脫褲半蹲　腿間噴出水柱「射在粉絲臉上」觀眾全目睹

藍委提修法延長公投規範年限　許智傑：施政可能綁手綁腳

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

大陸熱門新聞

18歲網紅每天健身吃20顆雞蛋　雙腿硬梆梆嚇就醫原因曝

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

全球首款用「吸入式新冠疫苗」海南亮相

超狂企業幫員工加薪28％　老闆證實是真的

廣播節目為乾隆白菜翻臉　主持人摔門走人

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

消防員「肉身護2歲女童」！墜樓喪命仍緊抱

爸媽打離婚官司吵架　法官抱走小孩開庭

在家做飯鐵鍋炒出龍捲風　網：小當家是你

女童跳繩後下腹痛　卵巢扭轉720度

陸雙11手機賣翻天！業內人士：看誰虧得少

飛撲救跳樓女　陸消防員墜樓身亡

大連40萬戶「被貼封條」足不出戶

叔叔偷吃姪媳　嬸嬸堵酒店抓姦

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

小3女兒注音考試難到爆！唐志中一看傻了

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面