民進黨全代會邀「友軍」林昶佐、陳柏惟　林錫耀：面對公投嚴峻挑戰

▲林錫耀出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨全國黨代表大會14日下午登場，會中將處理攸關2022地方選舉提名的「直轄市長暨縣市長提名特別條例」等內規，並邀請面臨罷免的無黨籍立委林昶佐、台灣基進黨主席陳奕齊、台灣基進前立委陳柏惟與會。民進黨秘書長林錫耀會前受訪說，邀請友軍參加，是盼藉此面對年底公投嚴峻挑戰，是今年全代會最重要的任務。

林錫耀今天下午受訪表示，全代會是民進黨最高決策會議，主題是「穩健執政、台灣有力」，同時也邀請民進黨的友軍參加，盼能因應公投對台嚴峻挑戰，這是今天全代會最重要的任務。

林錫耀說明，中執會針對明年直轄市縣市議員、全台縣市首長提名規則，將特別條例送至全代會審議，當然外界都關心，這部分是否能順利溝通、整合，「這段時間已經盡力在做，相信所有黨代表都會體認到，這次全代會不但要面對公投挑戰，也希望能夠團結所有力量，因應明年縣市長選舉」。

媒體追問，黨內近期因提名條例內容，有不同意見，身兼民進黨主席的總統蔡英文是否有找林錫耀溝通？林說，這幾個月成立全代會工作小組，透過會議討論和私底下協調溝通，雖然大家意見不一定完全一致，但相信會在中執會通過，就代表黨內多數都已經有類似看法，今天全代會應該還是會順利通過這個特別條例。