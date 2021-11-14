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遭黃士修指控「臨陣脫逃」　Kolas回嗆：公開散佈謊言

▲▼總統府發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）23日主持總統府元旦升旗典禮記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

中選會13日舉行首場公投電視說明會，重啟核四公投案領銜人黃士修會中批評總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）「臨陣脫逃」，不過，Kolas透過臉書反嗆，黃士修想要跟她辯論，可以正式向中選會提出，但他卻沒有，批評黃以科學的傲慢羞辱別人，「用謊言、人身攻擊與羞辱政府作為秀場的道具」。

Kolas表示，黃士修說她臨陣脫逃公投辯論是公開散佈謊言，她從來不曾被正、反雙方正式推薦為11月13日第17案首場公投意見發表會的代表人，依照規定，如果有任何一方，甚至包括黃士修這一方想跟她辯論，可以在徵詢自己同意之後，正式向中選會以「書面」提出，但他沒有。

Kolas批評，戒嚴時代的政府，強行在蘭嶼放置核廢料，是事實；民主化後的政府，想要把核廢料遷出蘭嶼，遭到其他縣市的反對接收，現在不能再隨便亂放，也是事實。

Kolas直言，過去幾年，歷經不同政黨執政，多次協調台灣其他縣市接收蘭嶼核廢料，但舉凡被點名過的金門、澎湖、基隆、連江縣都公開反對。想運回現有的核一、核二、核三廠貯存？新北、屏東也反對。就算要放在黃士修家，也要他所在縣市舉辦公投同意，「即便是『低階』核廢料，我們也卡在『無法處理核廢料』的窘境。」

Kolas說，羞辱別人不讀科學所以才不知道「輻射無害」，這是科學的傲慢，「科學」無法完全解決「社會」問題，黃士修可以繼續用謊言、人身攻擊與羞辱政府作為秀場的道具，但蘭嶼人還是想聽他先回答：蘭嶼核廢料若遷出，要放在哪裡？重啟核四所產出的核廢料，要放在哪裡？她酸，「聽了半天的意見發表，您（黃士修）還是沒有說。」

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