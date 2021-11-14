比亞迪訂「停產燃油車」時間表！開大陸車廠第一槍

▲比亞迪。（圖／翻攝BYD）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸車廠比亞迪日前在蘇格蘭COP26氣候變化會議大會上，與其他國際大型車廠一同簽署了承諾書，確認將於2040年之前停售燃油車，也成為首間提出停售燃油車時程的大陸車廠。

根據陸媒報導，比亞迪在氣候變化會議大會上簽署了《零排放中、重型車輛全球諒解備忘錄》，目標是在2030年之前實現零排放中、重型卡車的銷售佔比達到30%，2040年之前實現零排放中、重型卡車的銷售佔比達到100%，以促進2050年實現零碳排放。

此前一天，比亞迪與包含福特、通用汽車、賓士在內的多家知名車廠一起做出了2040年前在全球逐步淘汰燃油車（包括乘用車和箱式貨車），並力爭於2035年前在全球主要市場率先實現零排放的承諾。

比亞迪內部人士透露，「可以說，這是比亞迪第一次明確乘用車和商用車的燃油車禁售時間表。」

業內人士認為，作為第一家明確提出燃油車停產時間表的中國車企，比亞迪此舉或意在為今後海外市場的擴張做準備，特別是已經推出溫室氣體零排放時間表的歐洲國家。

▼比亞迪董事長王傳福。（圖／翻攝BYD）



值得注意的是，陸媒6月就曾報導比亞迪將於2022年全面停產純燃油車，並引用了一份內部會議紀錄，指指比亞迪去年燃油車銷量為23萬輛，今年內部銷量預期約15萬輛，未來燃油車的規劃已經停止，最快明年全面代替。

當時，比亞迪官方回應，「目前沒有此計劃，市場及消費者有需求，合作夥伴經銷商有需求。」

事實上，比亞迪高層近年確實多次對電動車的發展表達高度重視。比亞迪董事長王傳福今年1月就曾在中國電動汽車論壇上表示，隨著近年來電動車的電池、電機、電控等技術越來越成熟，在加速、噪音、能耗、維修便利性、智能化和全生命週期成本等方面已全面超越了燃油車，電動車全面替代燃油車的時機已成熟。

王傳福指出，從世界範圍來看，汽車電動化的浪潮席捲全球，面對新一輪科技革命和產業變革，加速汽車全面電動化已成全球經濟發達國家和汽車強國的戰略選擇。