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海運還在塞！加州港口83艘貨櫃船排隊創新高　平均等17天才能卸貨

▲貨櫃拖車司機荒的根源在一例一休。（圖／港務公司提供）

▲加州洛杉磯港和長堤港的貨櫃船大塞車，圖與本文無關。（示意圖／港務公司提供）

文／中央社

美國加州洛杉磯港和長堤港的貨櫃船塞船情況出現新高峰。儘管各方已加緊努力清理碼頭堆積的貨櫃，仍阻止不了這兩座港口的貨櫃船平均等待卸貨時間攀升至近17天。

彭博（Bloomberg News）報導，監測聖貝德羅灣（San Pedro Bay）海上交通的官員指出，在洛杉磯港和長堤港（Port of Long Beach）外已錨泊或在等待區排隊的貨櫃船數量，截至12日晚間已達到83艘，超越本週稍早創下的最高紀錄81艘。

此外，根據加州的「西屋制動港口優化」（Wabtec Port Optimizer）系統資料，這些港口的貨櫃船平均等待卸貨時間已攀升至16.9天，是2個月前的2倍之多。

供應鏈吃緊已成為全球最大經濟體美國的成長阻力，也為美國總統拜登（Joe Biden）帶來政治風險。供應中斷不僅會增加通貨膨脹壓力，也凸顯美國人力短缺問題，尤其是貨車駕駛和倉庫員工。

長堤港執行長柯戴羅（Mario Cordero）本週曾發布聲明表示，長堤港碼頭經歷史上第二繁忙的10月，「供應鏈每個環節的量能都已達到極限」。

他還說：「我們嘗試擴大量能，正在尋找空地來儲放貨櫃及增加碼頭運作時數，同時也利用費率來鼓勵海運業者盡速將貨櫃移出港口。」

洛杉磯港和長堤港合計占美國貨櫃進口量的40%，今年以來處理貨櫃量增加了17%，但陸上儲放量能卻維持不變。

美國西岸港口塞船正影響到海運量能，並造成跨太平洋海運費率居高不下，進而擠壓到從亞洲進口貨物到美國的企業利潤。

知名運動品牌阿迪達斯（Adidas）本週便透露，今年運費成本將比原初規劃大增近2億歐元（約新台幣64億元）。

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