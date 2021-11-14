　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

時速87公里開高乘載車道挨罰　抗罰有理！發回更審原因曝

▲▼國道高速公路高乘載車道的右側車道，才是禁止龜速車佔用的「內側車道」，車流順暢時須以現地最高速限行駛。（圖／翻攝新北市政府交通事件裁決處）

▲國道高速公路高乘載車道的右側車道，才是禁止龜速車佔用的「內側車道」，車流順暢時須以現地最高速限行駛。（圖／翻攝新北市政府交通事件裁決處）

記者黃哲民／台北報導

一般駕駛都知開車上國道不能龜速佔用最內側車道，以免挨罰，但國道最內側車道若劃設為「高乘載車道」，是否仍須保持最高速限，警員也分不清。一名宋姓男子以時速87公里行駛高乘載車道，被當成龜速車罰鍰3000元並記違規點數1點，宋男提告抗罰，二審台北高等行政法院認為確有疑問，發回桃園地院更審。

台北高等行政法院發回更審理由指出，《高速公路及快速公路交通管制規則》固然明訂「內側車道」為「主線車道中最左側車道」，並規定「內側車道為超車道，但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道」，例如限速100公里路段，車流順暢時行駛內側車道車速就不得低於100公里。

不過法官指出，國道「高乘載車道」通常劃設在最左側車道，專供特定車種或乘載一定人數以上車輛行駛，屬於專用車道，不必硬性保持以現地最高速限行駛，這時「高乘載車道」的右側車道，才算是龜速車不得佔用的「內側車道」，宋男本案被開單路段確實有劃設「高乘載車道」，一審判宋男敗訴，但沒查明宋男當時究竟開在哪個車道上，所以發回更審。

其實宋男最初抗罰焦點，集中在國道警察測速照相畫質是否清晰。宋男去年（2020年）7月14日上午10時許，開車經過國道一號中山高速公路北向指標57.2公里內壢高架路段，被國道警員用雷射測速照相機拍到以時速87公里車速，行駛在最內側車道，當地最高速限為100公里，警方舉發宋男龜速佔用最內側車道，經桃園市府交通事件裁決處裁罰3000元罰鍰，並記違規點數1點。

宋男申訴警方沒提供當時他車前是否有他車堵塞情形，更直驅舉發他的國道公路警察局第一公路警察大隊，索閱舉發時的影像並截圖，提告抗罰指稱影像模糊不清，「難以信服」，但桃院一審認為照片裡宋男的車號清清楚楚，影像光碟也顯示當時車流順暢，加上警員所用採證儀器都在檢驗合格有效期限內，判宋男敗訴。

宋男上訴後，舉證自己是行駛在「高乘載車道」被拍照舉發，但「高乘載車道」應該只要保持時速60公里到100公里就沒違規，此舉總算讓自己暫時解套，回到一審繼續爭取免罰。

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
快訊／基隆公寓頂加大火！延燒民宅傷亡不明
PO網「有人知道他是誰嗎」　釣出男偶像親回4笑臉
讀哪個科系最慘？　鄉民狂點它：殘害年輕人
熊熊爆「最討厭男人弄臉上」！　怒噴：X的再給我學A片
快訊／今日本土再+0！　增8例境外移入
北市跨年「搖滾區」要用買的！　800名額搶購
醫學女碩生遭砂石車「輾成2截」　家屬泣：司機蓄意殺人
「鮪魚鋸骨機+絞肉機」碎屍！　他遭女友爸虐殺丟冰櫃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆正義路頂加火警傳爆炸聲！火勢波及鄰宅

醫學女碩生遭砂石車輾成兩截「死不瞑目」　家屬泣訴司機蓄意殺人

進出電梯互不相讓！　西門町好樂迪酒客動刀　1人腹部遭捅濺血

無照屁孩撞死「一世柴人」夫妻！未勸導酒駕KTV「被查出6項違規」

花蓮和仁海域浮屍查無身份　遺體暫暫冰存報檢察官驗

桃園馬3逆向撞馬3！　肇事駕駛一度卡凹陷車頭6人受傷

時速87公里開高乘載車道挨罰　抗罰有理！發回更審原因曝

一群立槳客闖小琉球校園沖洗　勸不聽報警！校長怒PO臉書：太超過

快訊／高雄長髮女危坐4樓遮雨棚　雙腳懸空！雲梯車、氣墊戒護

請迴避！中年男子輕生　彰化福興鄉今晚送肉粽路線曝光

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

快訊／基隆正義路頂加火警傳爆炸聲！火勢波及鄰宅

醫學女碩生遭砂石車輾成兩截「死不瞑目」　家屬泣訴司機蓄意殺人

進出電梯互不相讓！　西門町好樂迪酒客動刀　1人腹部遭捅濺血

無照屁孩撞死「一世柴人」夫妻！未勸導酒駕KTV「被查出6項違規」

花蓮和仁海域浮屍查無身份　遺體暫暫冰存報檢察官驗

桃園馬3逆向撞馬3！　肇事駕駛一度卡凹陷車頭6人受傷

時速87公里開高乘載車道挨罰　抗罰有理！發回更審原因曝

一群立槳客闖小琉球校園沖洗　勸不聽報警！校長怒PO臉書：太超過

快訊／高雄長髮女危坐4樓遮雨棚　雙腳懸空！雲梯車、氣墊戒護

請迴避！中年男子輕生　彰化福興鄉今晚送肉粽路線曝光

迎戰年底公投　民進黨製疫苗護照、加油棒小物

雙金后楊合貞開刀順利　體育署：今搭商務艙返台提供最好照顧

快訊／基隆正義路頂加火警傳爆炸聲！火勢波及鄰宅

蘇貞昌引《雙城記》名句形容台灣　「蔡英文讓世界看見台灣」

前立委打完疫苗狂吊點滴、暴瘦7公斤　持拐杖走路嘆：生不如死！

快訊／蔡英文下令全國動員正面迎戰　1218公投「我們就是四個不同意」

傳Galaxy S21 FE將在明年1月上市　外觀、規格全曝光

碎石做出濾水效果　水道博物館種子教師培訓創意吸睛

樂團女主唱突脫褲半蹲　腿間噴出水柱「射在粉絲臉上」觀眾全目睹

藍委提修法延長公投規範年限　許智傑：施政可能綁手綁腳

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

社會熱門新聞

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

楊梅24歲軍人營區輕生！送醫搶救不治

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

高中妹援交被逮「隔壁班也在做」　月入15萬元下場曝

一天掉一輛　大湖小徑比考駕照還難　

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

男大生親問「犯人抓到了嗎」　盧秀燕給承諾

治安解封？雲林6男「鋁棒砸店」2女店員嚇到縮牆角求饒

夫妻離婚同居　他凍未條想硬上：跟男友一樣愛妳

桃園新增3科技執法設備　15日起執法

高雄騎士攔車惹錯人！駕駛下車「格鬥連技」他秒求饒

醫學女碩生遭砂石車輾斃　家屬泣訴司機蓄意殺人

更多熱門

相關新聞

國道警偽裝車還有這兩輛　黑騎士、銀河戰士曝光

國道警偽裝車還有這兩輛　黑騎士、銀河戰士曝光

民眾如果在國道上看到這部藍色廂型車，可是要小心！因為這部是國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛，這部在八大隊號稱「藍天使」的車輛，是專門執行各種交通違規的利器，也說明國道警方使用不同的警用車輛在執行各式違規取締工作。

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

貧富差距擴大「開車族卻變多」

貧富差距擴大「開車族卻變多」

警酒後上國道　車內搜出「證物袋」！先記1大過

警酒後上國道　車內搜出「證物袋」！先記1大過

國道貨車衝破護欄！「車頭懸空」駕駛受困

國道貨車衝破護欄！「車頭懸空」駕駛受困

關鍵字：

國道高速公路高乘載龜速速限

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

小3女兒注音考試難到爆！唐志中一看傻了

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面