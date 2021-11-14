時速87公里開高乘載車道挨罰　抗罰有理！發回更審原因曝

▲國道高速公路高乘載車道的右側車道，才是禁止龜速車佔用的「內側車道」，車流順暢時須以現地最高速限行駛。（圖／翻攝新北市政府交通事件裁決處）

記者黃哲民／台北報導

一般駕駛都知開車上國道不能龜速佔用最內側車道，以免挨罰，但國道最內側車道若劃設為「高乘載車道」，是否仍須保持最高速限，警員也分不清。一名宋姓男子以時速87公里行駛高乘載車道，被當成龜速車罰鍰3000元並記違規點數1點，宋男提告抗罰，二審台北高等行政法院認為確有疑問，發回桃園地院更審。

台北高等行政法院發回更審理由指出，《高速公路及快速公路交通管制規則》固然明訂「內側車道」為「主線車道中最左側車道」，並規定「內側車道為超車道，但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道」，例如限速100公里路段，車流順暢時行駛內側車道車速就不得低於100公里。

不過法官指出，國道「高乘載車道」通常劃設在最左側車道，專供特定車種或乘載一定人數以上車輛行駛，屬於專用車道，不必硬性保持以現地最高速限行駛，這時「高乘載車道」的右側車道，才算是龜速車不得佔用的「內側車道」，宋男本案被開單路段確實有劃設「高乘載車道」，一審判宋男敗訴，但沒查明宋男當時究竟開在哪個車道上，所以發回更審。

其實宋男最初抗罰焦點，集中在國道警察測速照相畫質是否清晰。宋男去年（2020年）7月14日上午10時許，開車經過國道一號中山高速公路北向指標57.2公里內壢高架路段，被國道警員用雷射測速照相機拍到以時速87公里車速，行駛在最內側車道，當地最高速限為100公里，警方舉發宋男龜速佔用最內側車道，經桃園市府交通事件裁決處裁罰3000元罰鍰，並記違規點數1點。

宋男申訴警方沒提供當時他車前是否有他車堵塞情形，更直驅舉發他的國道公路警察局第一公路警察大隊，索閱舉發時的影像並截圖，提告抗罰指稱影像模糊不清，「難以信服」，但桃院一審認為照片裡宋男的車號清清楚楚，影像光碟也顯示當時車流順暢，加上警員所用採證儀器都在檢驗合格有效期限內，判宋男敗訴。

宋男上訴後，舉證自己是行駛在「高乘載車道」被拍照舉發，但「高乘載車道」應該只要保持時速60公里到100公里就沒違規，此舉總算讓自己暫時解套，回到一審繼續爭取免罰。