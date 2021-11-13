屏東永港國小校外教學　海巡生動說明救溺五步及如何自救

▲滿州鄉永港國小參訪第6岸巡隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿洲鄉永港國小於昨(12)日至海巡署南部分署第六岸巡隊興海海洋驛站辦理校外教學課程，海巡人員以生動活潑導覽使學童瞭解海洋保育及水域安全正確觀念，參訪過程中互動熱絡，達到寓教於樂之目的。

由於疫情逐漸趨緩，各地旅遊人潮湧現，永港國小為培養學童海洋環境保育及水域活動安全正確觀念，選擇第六岸巡隊興海海洋驛站辦理校外教學課程。

這次活動採互動教學模式讓學童在活動中認識各式海洋生物及瞭解如何保護海洋生態；另教導學童離岸流在水域遊憩中的危險及學習救溺五步、遇險自救等方法，更以體驗方式操作海巡署救溺裝備，除了建立正確防溺觀念，讓永港國小師生對海巡工作有更深一層的認識，藉體驗過程了解海巡署工作，除了查緝走私等業務，也提供為民服務的工作，整個參訪過程在歡笑中度過，永港國小師生返校時臉上都掛著滿意的笑容。

第六岸巡隊表示，「救生救難」為海巡署重要核心工作之一，期望能透過學校參訪將海巡工作內容及水域遊憩安全資訊深植學童心中，以防憾事發生；另民眾於海域或岸際遊憩時，務必注意孩童及自身安全，如發生任何狀況可撥打「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理。