網傳「香蕉夾出蠕蟲」　防檢局急澄清：國產可安心吃

▲防檢局強調，台灣香蕉可安心食用。（圖／農糧署提供）

記者張乃文／綜合報導

近期網路流傳一則「香蕉夾出蟲」的驚人影片，為防民眾被誤導，防檢局緊急澄清，「這不是台灣香蕉」，且國內也從未進口國外的，民眾無須擔心，但也請勿轉傳散播。

近日網路流傳一段影片，文字內容稱「來自索馬里的500噸香蕉運抵市場，其中含有一種叫做螺杆菌的蠕蟲，吃進肚恐會有腹瀉、嘔吐、噁心、頭痛等症狀，甚至12小時後會死亡」，甚至附上香蕉內有蟲的照片。

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對此，防檢局強調，「這是假消息」，台灣自己就盛產香蕉，從未自國外進口，因此國內完全不會有影片中所提到「索馬利亞進口香蕉」，且也已經確認過台灣香蕉並「沒有該類病蟲害存在」，民眾無須擔憂，可以安心大口吃國產香蕉，但也提醒大家，錯誤訊息請勿轉傳散播。

▲動植物防疫檢疫局澄清假訊息。（圖／翻攝自動植物防疫檢疫局臉書）

防檢局表示，近期網路流傳的影片提及來自索馬利亞的香蕉有「螺杆菌」蟲，台灣從未自國外進口香蕉鮮果實，也未自索馬利亞進口，同時台灣香蕉上也從未見過，可安心食用。

另外，台灣事實查核中心也提到，該段影片被熱帶寄生蟲專家檢視後，指證錯誤訊息，沒有蠕蟲被稱為「螺桿菌」，影片中的白色螺旋物比較像是線蟲，但表面又沒有線蟲具有的角質等特徵，「應是造假畫面」。該訊息也曾以英文、波斯文在其他國家流傳，是跨國流傳的網路謠言。