中部以北濕涼有雨！今晚轉乾回溫　下次變天時間曝

▲今天受到中層雲系影響，中部以北有較大雨勢。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到中層雲系影響，中部以北有較大雨勢。明天轉為西晴東偶雨的天氣型態，下週四有一波東北季風南下，溫度會有些許變化。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，冷氣團減弱、又無「輻射冷卻」作用，故今晨低溫續升，平地最低氣溫已升至15度以上。截至4時平地最低氣溫依序為：桃園(楊梅區)15.2度，新北(石門區)15.3度，基隆(七堵區)15.3度。

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今(13)日白天仍受中層雲系影響，中部以北及東半部有局部雨，有較大雨勢，應注意；南部亦有局部短暫降雨。今晚起中層雲漸遠離，北部及東半部仍有局部短暫雨。今日北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚仍偏涼；各地區氣溫：北部16至22度，中部17至27度；南部17至30度，東部16至25度。

▲今(13日)晨4：30紅外線雲圖顯示，華南中層雲持續移入(左圖)。4：30雷達回波合成圖亦顯示，台灣海峽有明顯回波移入(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明(14)日至下週一(15日)天氣好轉為「西晴東偶雨」，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。下週二(16日)東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區有飄零星小雨的機率。下週三(17日)鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。

下週四、五(18、19日)鋒面通過、東北季風南下，雖帶來氣溫變化，但冷空氣不強，比「大陸冷氣團」的水準弱了許多。另外，各國模式皆模擬，下週在菲律賓東方海面有熱帶擾動，無論是否發展成颱？皆無侵台的機率。由於冷空氣的強度及熱帶擾動的發展？皆在模擬的末期，模式仍在調整中，應持續觀察。