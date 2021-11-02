快打雷了！撿屍運將發重誓：不敢了　見醉女上車又凍未條下場慘爆

▲酒醉女乘客遭小黃運將高男非禮，又推又踢奮力保住清白。（示意圖／達志影像）

記者黃哲民／台北報導

新北一名開小黃的高姓男子曾因非禮女乘客挨告，一度獲判無罪，他聆判後發重誓：「再也不敢玩女人了！」不料他2017年另侵犯一位酒醉女乘客，卻辯稱怕對方吐在車內而拿塑膠袋給對方備用，最高法院依加重強制猥褻罪判他3年10月徒刑定讞，女方提告求償，新北地院判高男與車行連帶賠償12萬元精神慰撫確定。

高男（59歲）曾於2014年將一位酒醉女乘客載到旅館開房嘿咻，一、二審被依乘機性交罪判刑4年8月，他堅稱和女方性交易但沒帶錢被誤會，更一審與更二審接連判他無罪，高男2019年聆判受訪，自稱未婚、菸酒不沾，「就是好色」，並發重誓：「再也不敢玩女人了！」但該案又被發回更審中。

不過高男好色惹禍不只這一樁，2017年9月14日凌晨0時許，高男在北市搭載本案受害女子回新北蘆洲，途中見女方頗有醉意，攀談得知女方慶生與朋友多喝幾杯，以為有機可趁，竟邊開車邊伸手到後座碰觸女方大腿，女方嚇得脫鞋盤腿到椅上躲避，高男索性停在一處昏暗路段，鑽進後座對女方又親又摸。

女方手推腳踢，頻呼：「趕快送我回家！」高男被女方踹下車，才罷手繼續開車，女方力持清醒，連打幾通電話要男友下樓等候，但不敢明說發生什麼事，以免激怒身材高壯的高男橫生枝節，也怕男友衝動出事，直到男友付清車資、高男匆忙駛離後，女方緊繃情緒放鬆，才大哭說出實情。

高男挨告到案一概否認，辯稱女方上車「就從後環抱我，要我送她生日禮物」，他怕女方吐在車裡，才停車拿塑膠袋給女方備用，不但沒輕薄女方，反而被女方踢好幾腳，高男更推稱若真有其事，女方怎沒趁隙逃出車外，或打電話求救。女方男友證稱，若當時知道，「一定會打他（高男）！」

歷審法官始終認定高男的確非禮女方，但二審認為僅達性騷擾程度，輕判他4月徒刑。更一審跟一審見解相同，指高男在女方已明確抗拒時仍繼續侵犯，且時間不短，又利用駕駛計程車載客機會犯案，均依加重強制猥褻罪判刑3年10月，最高院今年（2021年）8月駁回高男上訴，維持更一審判決定讞。

女方另提告向高男求償50萬元精神慰撫，並要求僱用高男的車行負連帶責任，高男依舊否認犯行，車行也拒賠。法官認定高男犯行屬實，而車行按月向高男收取1200元管理費，高男既在執業時犯案，車行就有僱用人監督不周責任，衡酌雙方經濟能力後，日前判決高男與車行連帶賠償女方共12萬元確定。