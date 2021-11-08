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年底給自己加獎金！MSI筆電買就抽11,110 LINE POINTS　指定機款再激省萬元

▲▼msi,雙11,筆電,LINE POINTS。（圖／MSI提供）

▲11/8～11/28，MSI全系列筆電買就抽11,110 LINE POINTS，且指定機款還有限時破盤省萬元優惠。（圖／MSI提供，下同）

科技中心／綜合報導

雙11要買什麼都想好了嗎？家中速速巡一輪，看看自己手邊常用的東西，有哪些是可以趁勢更新的呢？年底購物熱潮最讓消費者磨刀霍霍的就是雙11，各品牌都會搭配雙11購物優惠延長活動時間，尤其3C產品更是消費者年底更新大宗，MSI於11/8～11/28祭出全系列筆電買就抽11,110 LINE POINTS，且指定機款還有限時破盤省萬元優惠，好康加乘讓人忍不住升級裝備！

▲▼msi,雙11,筆電,LINE POINTS。（圖／MSI提供）

▲GF65 Thin讓電競迷難以抗拒。

電競、創作都在行的MSI，於今年雙11活動期間分別推出兩款經典筆電限時優惠，GF65 Thin、Creator Z16，各自擄獲不同族群的心。讓電競迷難以抗拒的GF65 Thin搭載GeForce RTXTM 3060筆記型電腦GPU，並可享受由NVIDIA第二代RTX架構的Ampere所打造出的全新平台，有卓越的光線追蹤和著色技術，身處遊戲中，明顯感受到光影變化都呈現得更加自然！搭載第三代Tensor 核心人工智慧, 搭配NVIDIA DLSS 人工智慧渲染技術,運用深度學習類神經網路,大幅提升遊戲幀數與提高遊戲畫質,讓玩家沉浸精緻優美的畫面。GF65 Thin原價NT$43,900，1111限時破盤搶購價NT$34,999，堪稱是同級中CP值最高的選擇。

▲▼msi,雙11,筆電,LINE POINTS。（圖／msi提供）

▲MSI熱銷機款GF65 Thin搭載強悍的GeForce RTXTM 3060筆記型電腦GPU。

▲▼msi,雙11,筆電,LINE POINTS。（圖／MSI提供）

▲▼Creator Z16可隨時揮灑靈感，多媒體創作者的神隊友。

▲▼msi,雙11,筆電,LINE POINTS。（圖／MSI提供）

多媒體創作者的神隊友全新Creator Z16，搭載NVIDIA GeForce RTXTM 3060筆記型電腦GPU，無論是要編輯8K HDR RAW影片或是處理大型3D模型，都比以往更加輕鬆。Creator Z16經過NVIDIA Studio認證，具備色彩鮮明的螢幕、飆速記憶體和儲存空間等創作者需要的配備與效能。為創作者打造的NVIDIA Studio驅動程式則能為常見的創作軟體應用程式最佳化，加速工作流程決不錯過截稿時間！此外，外觀帶有極簡的美感，融合圓弧與流線元素，將科技現代感與後現代美學結合，且以CNC一體成形製程、採用鋁合金材質打造出輕巧的纖薄機身，富質感的月光灰色調能完美展現出創作者的高品味。身為創作者，視覺空間絕對不能妥協，Creator Z16採用16：10黃金比例的螢幕設計，相較於16：9增加了11%的視覺空間，對於有大量觸控需求的創作者，更提供觸控面板規格，操作更直覺、隨時揮灑靈感。雙11更新你的工作配備正是時候！Creator Z16原價NT$81,900，1111限時優惠NT$69,999，再加贈Microsoft 365個人版一年期。

11/8～11/28，於MSI授權經銷通路購買任一款MSI筆記型電腦，再憑發票至官網完成產品註冊及活動登錄，即可擁有抽獎資格，最大獎有機會將11,110 LINE POINTS帶回家，除此之外還有MSI第二代USB-C多功能擴充平台（市價$9,900）及《世紀帝國4》遊戲序號（市價NT$1,690）等你抽。

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