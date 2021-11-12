全球首例！以色列模擬「新致命Omega株」現蹤　進行軍事演習

▲以色列境內超過四成人口已接種加強針。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

歐洲新冠疫情再起，以色列11日舉行有史以來第一場新冠演習，以軍事演習形式模擬新型致命病毒株「Omega株」出現的情境，測試國家部門機構應對能力，創下全球首例。

綜合以色列時報、衛報報導，這場演習由總理貝內特（Naftali Bennett）主導，在負責處理國家危機的耶路撒冷國家管理中心進行模擬致命Omega毒株出現後，各單位高官機構之間針對不同狀況的協調，包括集會行動限制、隔離政策、封鎖防疫、宵禁等。

▲以色列政府透過聲明指出，境內其實並無出現所謂的OMEGA株。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，以色列是全球新冠疫苗大規模施打的首批國家，但今年6月卻爆發第4波疫情，連日確診數近萬人，破百萬人染疫，其中更有許多突破性感染個案，緊急開打第3劑疫苗、強制戴口罩、出入餐廳等場所出示綠色通行證，才讓疫情降溫。

貝內特透露，以色列擊敗第4波疫情，即將脫離Delta疫情，但與病毒的抗戰並未結束，接下來將持續進行演習、密切關注情勢，為任何狀況做好準備。以色列境內超過四成人口已接種加強針，政府本周也拍板決定讓5至11歲孩童接種BNT疫苗，要與病毒共存。

▼以色列總理貝內特（Naftali Bennett，左）。（圖／路透）

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