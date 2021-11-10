強吻友人1秒全被拍下　他竟找鄉親連署向法官求情

▲被害人說，因此事飽受驚嚇，已不敢住在老家。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義一名吳姓男子強吻一名女性友人吃上官司，一審被判6月徒刑，沒想到他怕二審被判更重，竟找村民連署向法官求情。台南高分院認為，吳男事後與被害人達成和解，並捐款40萬元給公益單位，改判2年緩刑。

判決指出，事發於2020年9月26日，吳男在友人家強吻對方約1秒鐘。他否認犯行辯稱，「我是用抱的，不是用強壓的方式，我承認是性騷擾，不承認強制猥褻。」

嘉義地院依強制猥褻罪判吳男6月徒刑、可易科罰金。他不滿上訴，還找來鄉親連署，向二審法官求刑，請求給他一個改過自新機會。

▼被害人在住家遭強吻。（示意圖／翻攝免費圖庫123RF）

被害人控訴，自己住在外地，因孝順母親才在住家安裝攝影器材，幸而拍到吳男犯行；她因此事飽受驚嚇，已不敢住在老家，案發後被告不僅沒有道歉，且在鄉里間散布她趁此事「仙人跳」敲詐，造成她身心痛苦，請求判處更重之刑。

台南高分院法官認為，被告雖請村里百姓連署，然究其動機應是害怕遭到二審法院調高刑度，一時天真自以為而情急失慮所為，經檢察官當庭斥責後，已當庭表示此舉失慮，並再次向告訴人道歉。

法官說，被告並無任何犯罪前科，素行尚稱良好，事後已與告訴人和解，除出具聲明書表達道歉，並依照對方的意見，捐款40萬元給公益單位，終有悔意，因此判緩刑2年，緩刑期內付保護管束。全案可上訴。