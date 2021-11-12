28名新冠肺炎病逝家屬提國賠！陳時中：依法辦理

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蕭筠、楊蕓／台北報導

28位新冠肺炎病逝者家屬在前衛生署長楊志良的協助下，向行政院、衛福部提出每位死者500萬元的國賠請求，今（12）日更特意召開記者會且同步要求政府公布3＋11、疫苗採購等真相。針對家屬提國賠一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也作出最新回應。

針對28位新冠肺炎病逝者家屬提出國賠一事，陳時中表示，「收到相關申請書會請法治單位研議。」強調這是嚴肅議題，將會依法辦理。前衛生署長楊志良協助28位新冠肺炎病逝者家屬提出國賠，並於今（12）日召開記者會，其中，律師團召集人陳學驊表示，昨天已將資料整理完備，並代表28位家屬提起國賠請求，希望行政院、衛福部能夠正視。

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記者會與會家屬姬先生質疑，政府告訴國人防疫視同作戰，但「你要我打仗，卻只給我掃把」，染疫者進到醫院後，在藥物、設備都不充足下，就要他們面對這場戰役，更何況有些人是進不了醫院的，此外，往生者連最後的尊嚴都沒有，需在24小時內火化，「我凌晨4點送母親到火化場，誰給我們一個道歉？什麼東西都沒有錯，錯的就是我們而已。」另一名家屬陳小姐則說：「我現在只想化悲憤為力量，因為政府還欠我們一個道歉。」

防疫學會榮譽理事長王任賢表示，新冠肺炎是第五類法定傳染病，照顧責任在政府，並點出政府充滿缺失，包括應於通報一日內完成實驗室確診，但政府延誤平均4.6日；實驗室確診應立即收治隔離病房，政府平均延誤1.6日；以及應對感染者提供立即完整的治療，政府延誤平均3.6日。