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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「政府欠我們一個道歉」　28名新冠肺炎病逝家屬聲請國賠　

▲▼立法院「新冠冤魂　政府要賠」記者會 家屬代表姬健文 陳芳蘭 楊志良 王任賢醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「新冠冤魂　政府要賠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

28位新冠肺炎病逝者家屬，在前衛生署長楊志良的協助下，向行政院、衛福部提出每位死者500萬元的國賠請求。前衛生署長楊志良12日召開記者會批評，有政府會害命，政府故意不讓疫苗進來，有人建議建立方艙醫院遭到拒絕，導致輕症者只能在家快樂缺氧而死，他強調，今天不只是為新冠肺炎罹難者提起國賠，更要求政府公布3＋11、疫苗採購等真相。

律師團召集人陳學驊表示，昨天已將資料整理完備，並代表28位家屬提起國賠請求，希望行政院、衛福部能夠正視。

與會的家屬姬先生質疑，政府告訴國人防疫視同作戰，但「你要我打仗，卻只給我掃把」，染疫者進到醫院後，在藥物、設備都不充足下，就要他們面對這場戰役，更何況有些人是進不了醫院的，此外，往生者連最後的尊嚴都沒有，需在24小時內火化，「我凌晨4點送母親到火化場，誰給我們一個道歉？什麼東西都沒有錯，錯的就是我們而已。」

另一位與會的家屬陳小姐則說，「我現在只想化悲憤為力量，因為政府還欠我們一個道歉。」

防疫學會榮譽理事長王任賢表示，新冠肺炎是第五類法定傳染病，照顧責任在政府，並點出政府充滿缺失，包括應於通報一日內完成實驗室確診，但政府延誤平均4.6日；實驗室確診應立即收治隔離病房，政府平均延誤1.6日；以及應對感染者提供立即完整的治療，政府延誤平均3.6日。

▲▼立法院「新冠冤魂　政府要賠」記者會 家屬代表姬健文 陳芳蘭 楊志良 王任賢醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院「新冠冤魂　政府要賠」記者會 家屬代表姬健文 陳芳蘭 楊志良 王任賢醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院「新冠冤魂　政府要賠」記者會 家屬代表姬健文 陳芳蘭 楊志良 王任賢醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

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