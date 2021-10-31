　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

智慧城市贏在雲端！花蓮無人機大賽　273位師生同場飆飛競技

▲▼競賽中分不論是需要手部穩定的遙控賽或是現場邏輯推理運算的程控賽，選手們都需全神貫注在最短時間內挑戰過關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

競賽中分不論是需要手部穩定的遙控賽或是現場邏輯推理運算的程控賽，選手們都需全神貫注在最短時間內挑戰過關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為打造智慧城市培養雲端科技人才，在疫情逐漸趨緩之際，30日在花蓮縣立玉里國中辦理本學年第一場科技賽事「2021花蓮縣太平洋盃無人機運算思維賽」，共計93隊273位師生將同場競技，飆飛無人機！

30日一大早，花蓮縣各級學校無人機好手摩拳擦掌，緊鑼密鼓展開一連串練習，縣長徐榛蔚也在玉里鎮長蔡秋龍與教育處副處長翁書敏陪同下進場，徐榛蔚亦勉勵參賽小選手們以雲端智慧會友，勇奪佳績！

▲▼競賽中分不論是需要手部穩定的遙控賽或是現場邏輯推理運算的程控賽，選手們都需全神貫注在最短時間內挑戰過關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，縣府以打造智慧城市為目標，在教育上積極推行智慧教育，全面實施兒童程式語言課程，各級學校以運算思維、邏輯思考為目標的課程亦逐步建構完成，並配合課程需求大量採購新興科技設備或創客套件，撥至國中小學，讓學生透過程控無人機的媒介，強化運算思維、激發科技領域的創思發想、並持續培育與未來科技世代接軌所必需的能力應用。

▲▼競賽中分不論是需要手部穩定的遙控賽或是現場邏輯推理運算的程控賽，選手們都需全神貫注在最短時間內挑戰過關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚頒發優勝者獎狀。

本次競賽項目分為遙控障礙賽及程式控制障礙賽，不論是需要手部穩定的遙控賽或是現場邏輯推理運算的程控賽，將依參賽選手級別設有不同難度關卡，選手們需全神貫注在最短時間內挑戰過關。

在AI議題發燒的今日，培養學生邏輯思考、強化運算思維刻不容緩。學生於無人機競賽中運用程式運算及邏輯思考操控無人機通過重重關卡，從中摸索找出解決問題方法，期許學子能將這種思維應用在生活中，養成與未來科技世代接軌所必需的能力。
 

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
兒童台姐姐脫了！　「正面倒出超兇車頭燈」美臀看光光
女星自卑「臉太長」存50萬動刀！　13家醫生全勸退
全台一波降雨　低溫探15℃時間曝
陰莖大小如何判斷？醫曝「看手指」就知道
林靜儀酸「台中要穿防彈衣才能選」　顏清標神回應
吃到飽霸主是哪家？內行點名這2間：根本訂不到
百萬網紅女神街頭被戳胸！「9秒正面狂晃片」震到頭暈　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

布袋社會福利服務中心揭牌　提供社福諮詢及脆弱家庭服務

智慧城市贏在雲端！花蓮無人機大賽　273位師生同場飆飛競技

追思消防員翁翊凱　友人、同學募資捐住警器

愛心修繕南嘉跨域合作　協助東石弱勢少年安居

嘉義翁巡文旦園24小時未歸　海巡找到人助返家

「繪出環境嘉園繪本」首獎17歲學生拿下　勾勒原住民與大自然共存

竹山天梯下周日重新開放　縣議員媒合民間資源投入扮推手

老火車進偏鄉3太子助陣！仲夏寶島號到山里車站 　500鐵道迷搶拍

老建築逆齡回春！台東4戶老厝獲補助修繕活化　回饋地方公益

疫情衝擊停辦感恩祭！太魯閣族辦祈福音樂會　展現靱性與活力

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

布袋社會福利服務中心揭牌　提供社福諮詢及脆弱家庭服務

智慧城市贏在雲端！花蓮無人機大賽　273位師生同場飆飛競技

追思消防員翁翊凱　友人、同學募資捐住警器

愛心修繕南嘉跨域合作　協助東石弱勢少年安居

嘉義翁巡文旦園24小時未歸　海巡找到人助返家

「繪出環境嘉園繪本」首獎17歲學生拿下　勾勒原住民與大自然共存

竹山天梯下周日重新開放　縣議員媒合民間資源投入扮推手

老火車進偏鄉3太子助陣！仲夏寶島號到山里車站 　500鐵道迷搶拍

老建築逆齡回春！台東4戶老厝獲補助修繕活化　回饋地方公益

疫情衝擊停辦感恩祭！太魯閣族辦祈福音樂會　展現靱性與活力

打完高端第二劑9天　台中壯男運動昏倒傳缺氧性腦病住院

川普喊話抵制棒球今現身世界大賽　比「斧頭手勢」唱戰斧歌

晶片荒持續到2023！等車用晶片如「懷胎9月」專家：拿到靠運氣

布袋社會福利服務中心揭牌　提供社福諮詢及脆弱家庭服務

栢麗廳殺到62折！台北旅展吃到飽餐券優惠懶人包　探索廚房81折起

民進黨將「反萊豬」變「反美豬」　柯文哲：典型政治操作

省時省力又環保！　專家曝：搬家材料可這樣變出來

「謝謝那些批評我的人」王柏融旅日打出生涯年IG吐心聲

賈永婕兒酸爸：靠老婆才拿獎！全家尷尬沉默　CEO夫「滿分回答」被讚爆

6年前重病差點醒不過來　黃珊珊決心戒癮！找不到它眼淚鼻涕直流

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

地方熱門新聞

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

嘉義市「振興消費金」首日發出2.3億

Sing時代之歌Sing出台南激情夜

2021桃園萬聖城在青埔　10/30展開

嘉義縣徵才活動　最高待遇60K

嘉義市百年木造平房火警

黃偉哲蟬聯本季「好感王」寶座

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

台南麻善大橋女子溺水找到人！

國三沙鹿段撞上太空包慘淪「鏟土車」

雙親不識字借錢供念書　醫材老闆捐多功能醫療床助弱勢

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

板橋體育場外籍人士打疫苗　民政局增派18位4國通譯

「北海潮與火」延長加碼火舞　北海旅程罐頭快閃誠品

更多熱門

相關新聞

偷拍8歲表妹私密照！　他1舉動遭Google通報逮人

偷拍8歲表妹私密照！　他1舉動遭Google通報逮人

新北市一名21歲男子趁家族旅遊期間，偷拍未滿12歲的表妹多張不雅照並上傳到雲端，結果被Google網站主動通報美國相關單位後轉回台灣，刑事局獲報後聲請搜索票，在男子家中查獲表妹不雅照，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

移居健康城市　台東全台空氣品質最優

移居健康城市　台東全台空氣品質最優

監委呼籲教部多協助高教精緻小校

監委呼籲教部多協助高教精緻小校

建築園冶獎台南市榮獲16座獎項

建築園冶獎台南市榮獲16座獎項

神秘組織闖火山禁區救援　4汪困蓄水池奇蹟生還

神秘組織闖火山禁區救援　4汪困蓄水池奇蹟生還

關鍵字：

智慧城市雲端無人機運算思維大賽師生飆飛競技

讀者迴響

熱門新聞

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

Albee男友求歡：我們去打X！她滿足激讚「size無可挑剔」

32年「新竹古井童屍」懸案真相終曝光

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

陰莖大小看手指就知　出生前注定

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面