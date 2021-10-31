智慧城市贏在雲端！花蓮無人機大賽　273位師生同場飆飛競技

▲競賽中分不論是需要手部穩定的遙控賽或是現場邏輯推理運算的程控賽，選手們都需全神貫注在最短時間內挑戰過關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為打造智慧城市培養雲端科技人才，在疫情逐漸趨緩之際，30日在花蓮縣立玉里國中辦理本學年第一場科技賽事「2021花蓮縣太平洋盃無人機運算思維賽」，共計93隊273位師生將同場競技，飆飛無人機！

30日一大早，花蓮縣各級學校無人機好手摩拳擦掌，緊鑼密鼓展開一連串練習，縣長徐榛蔚也在玉里鎮長蔡秋龍與教育處副處長翁書敏陪同下進場，徐榛蔚亦勉勵參賽小選手們以雲端智慧會友，勇奪佳績！

徐榛蔚表示，縣府以打造智慧城市為目標，在教育上積極推行智慧教育，全面實施兒童程式語言課程，各級學校以運算思維、邏輯思考為目標的課程亦逐步建構完成，並配合課程需求大量採購新興科技設備或創客套件，撥至國中小學，讓學生透過程控無人機的媒介，強化運算思維、激發科技領域的創思發想、並持續培育與未來科技世代接軌所必需的能力應用。

▲縣長徐榛蔚頒發優勝者獎狀。

本次競賽項目分為遙控障礙賽及程式控制障礙賽，不論是需要手部穩定的遙控賽或是現場邏輯推理運算的程控賽，將依參賽選手級別設有不同難度關卡，選手們需全神貫注在最短時間內挑戰過關。

在AI議題發燒的今日，培養學生邏輯思考、強化運算思維刻不容緩。學生於無人機競賽中運用程式運算及邏輯思考操控無人機通過重重關卡，從中摸索找出解決問題方法，期許學子能將這種思維應用在生活中，養成與未來科技世代接軌所必需的能力。

