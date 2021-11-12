APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

▲中國國家主席習近平2012年2月14日訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

亞太地區近來貿易和政治緊張局勢加劇，美國總統拜登與中國國家主席習近平將在15日召開視訊峰會，而兩人預計都會在今晚登場的2021年亞太經濟合作會議（APEC）上發表演說，成為兩人會面的前哨戰。

根據《路透社》報導，習近平11日搶先在亞太經合組織工商領導人峰會上表示，亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態，被外界認為是在直接回應，美國與其盟友正試圖削弱中國大陸日漸漸增強的經濟和軍事影響力，也替APEC峰會訂下基調。

白宮在聲明中證實，拜登預計在紐西蘭時間12日午夜（台灣時間晚間約7時）在APEC會議上發表演說，他將聚焦在應對全球新冠肺炎疫情與經濟復甦，「總統的參與表明了美國對印度太平洋地區和多邊合作的承諾。」中國外交部也證實，習近平會在峰會中透過視訊發表演說。

加上先前在義大利羅馬舉辦的G20峰會、在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的COP26氣候峰會，即將登場的APEC峰會是今年最後一次多邊會議，然而主辦國紐西蘭仍有嚴格防疫封鎖措施，因此這次的會議完全透過視訊進行，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也預計會發表演說。

下一屆的APEC峰會將在泰國舉行，而美國睽違十多年首次提出希望主辦2023年的APEC峰會，但目前各國尚未達成共識。

►CNN：傳拜登、習近平15日召開視訊峰會

►拜習會前夕 習近平：亞太不能回到冷戰時期對立割裂狀態

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