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媚登峰遭爆片面變更會員權益　受害者百萬買會員卡慘變廢紙

▲▼陳素月、林楚茵、許淑華「媚登峰片面變更契約，坑殺全國無辜會員」記者會。（圖／陳素月國會辦公室）

▲陳素月、林楚茵與陳情民眾一起舉行記者會。（圖／陳素月國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委陳素月、林楚茵與台北市議員許淑華12日上午舉行記者會踢爆，國內知名的美體美容公司「媚登峰」，近期突然片面更改契約內容，導致數十萬會員以多年積蓄購買的會員卡，霎時之間成為一張廢紙，金額高達數十萬至數百萬。消基會秘書長徐則鈺回應，本月將研擬專案處理方式，協助受害民眾；行政院消保處消保官楊嵐雅說，已發文給衛福部食藥署以及台北市政府協處，希望盡力協助受害民眾，維護消費者權益。

陳素月、林楚茵、許淑華今天上午在立法院舉行「媚登峰片面變更契約，坑殺全國無辜會員」記者會，數十名受害會員從各縣市北上參加，呼籲媚登峰公司「全面退費」，並提醒全國婦女朋友：不要再被業者的話術欺騙。

陳素月指出，媚登峰片面變更會員權益，導致民眾以多年積蓄購買的會員卡，霎時之間成為一張廢紙，損失的金額都在數十萬到數百萬間，這除是消費糾紛，也涉及詐欺、變相吸金。

林楚茵表示，過去該公司爆出多次消費糾紛，但主管機關卻無發揮實質管束效力，使得業者食髓知味，屢屢無視消費者權益。

許淑華補充，北市消保官收到31件關於媚登峰申訴案件，卻沒有一件調解成功，顯現業者態度強硬完全不退讓，在消保官沒有強制執行的權力下，只會讓業者繼續裝傻，建議請中央協調退費機制，而若媚登峰無法繼續經營，可轉介終身會員給其他同業承接，同時請消保官協助權益受損民眾進行團體訴訟。

受害者L小姐說，她自2005年開始在媚登峰購買3萬元單堂課程，後來在業務鼓吹下改買6年卡，花費32萬4800元，之後再加價20萬換成「終身卡」，前後買了3張終身卡，花費113萬2000元，在媚登峰片面變更會員權益後，她以買賣契約書要求該公司履約，但對方卻完全不理會。

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