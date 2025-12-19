藍白彈劾賴清德！律師曝3條件「這門檻超難」：不提倒閣就是打假球

▲藍白將聯手彈劾賴清德。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，民眾黨團總召黃國昌預告將對總統賴清德提出彈劾案，國民黨團、民眾黨團今（19日）將聯手正式宣布彈劾。對此，律師陳怡凱直言，總統彈劾案要先滿足三個條件，「不提倒閣，說什麼彈劾總統就是打假球。」

陳怡凱在臉書粉專《一個律師的筆記本 》指出，「如果（自稱）學經歷起碼夠當部長的立委想要提案彈劾總統，這固然是他的職權，敬表尊重」，但實際看《憲法增修條文》上的規定，彈劾成功須同時達成三條件：

1.全體立委二分之一以上提議

2.全體立委三分之二以上決議

3.經憲法法庭判決成立

陳怡凱說，以國會多數黨掌握的立委席次，條件「1」並不是問題；至於條件「3」的憲法法庭現雖處於不上不下不死不活之間，但若國會多數黨想讓憲法法庭恢復運作，其實也是舉手之勞。唯獨條件「2」的三分之二立委席次門檻，以現在的國會結構而言，恐怕不是國會多數黨有辦法自己說了算。

至於要怎麼才能真正彈劾總統呢？陳怡凱說明，「就是由國會多數黨倒閣，藉此觸發國會重選機制。藍白拿下三分之二以上的立委席次之後，就可以把總統彈劾案送出立法院。」

對此，陳怡凱繼續說道，現在情勢正好是「欲彈總統，必先倒閣」，既然國會多數黨號稱代表民意，想必有信心堂堂正正接受選民的考驗，「何不光明正大發動倒閣，打開彈劾總統的康莊大道？」

總而言之，陳怡凱坦言，「自認大材小用的立委想要彈劾總統，唯一辦法就是倒閣。不提倒閣，說什麼彈劾總統就是打假球。」