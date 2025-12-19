外送員喊「專法是假議題」！粉專爆料雙開照跑　網直言：可做不可說

▲外送員喊「專法是假議題」，粉專爆料雙開照跑。（圖／翻攝臉書自由騎士聯盟，下同）

記者陳弘修／台北報導

外送專法持續成為社會討論焦點，預期近日將進行朝野協商並完成三讀立法程序，但在外送員圈內，卻出現截然不同的聲音。臉書粉專「自由騎士聯盟」近日轉貼一則外送員投稿，引發討論，投稿者直言，外界熱烈討論的外送專法「只是吵給不懂的人看」，真正第一線跑單的內行人，可透過「雙開」作法來因應平台只給1.2倍法定時薪的門檻，法規怎麼修都影響不大。

該名投稿外送員在貼文中表示，立委、工會持續為專法開會、溝通、談保障，但實際在跑單的人都很清楚，不論制度如何設計，平台終究只是App，「外送員要不要照路線跑、怎麼接單選擇路線，平台根本管不到」。他直言，外界幻想專法一過，外送員就會被全面管理，「根本不懂這行內是怎麼運作的」。

投稿內容更點出，許多討論保障、工時、最低薪資的人，其實並未實際跑單，與現實狀況存在落差。該名外送員指出，對熟悉操作方式的人而言，透過參加多個平台雙開接單，自行安排時段與路線，一週三、四萬元並非神話，晚上跑、假日跑、同時收不同平台訂單，時間路線完全自己掌控，「這才是現實」。

貼文曝光後，留言區湧入大量回應，不少外送員附和。有網友直言「雙開本來就可以多賺，個人覺得有超過6成」，也有人表示「炫耀文看看就好，跑外送的都懂」，更有人點出，這波修法討論中，發聲最積極的多半是「沒跑過的」，真正仍在跑單的人反而選擇沉默。

留言中也可見不少外送員強調「低調才是王道」，認為雙開早已是檯面下共識，「可做不可說」，沒必要拿到檯面上討論。部分網友認為，不論專法最終如何制定，最後仍回到個人選擇，「想配合的人配合，不想配合的人照樣賺」。

隨著外送員專法推進，制度設計與第一線實務之間的落差，也在社群中被反覆點出。從自由騎士聯盟粉專的討論可見，部分外送員對制度改革抱持高度懷疑態度，認為真正影響收入的關鍵，並不在法條內容，而是在平台演算法與實際跑單方式之間的灰色地帶，外送員會用自己的方式破解只能領1.2倍法定時薪的門檻。外送產業制度走向，是否真能回應第一線期待，仍有待觀察。