外送員喊「專法是假議題」！粉專爆料雙開照跑　網直言：可做不可說

▲外送員喊「專法是假議題」！粉專爆料雙開照跑　網直言：可做不可說。（圖／翻攝臉書自由騎士聯盟）

▲外送員喊「專法是假議題」，粉專爆料雙開照跑。（圖／翻攝臉書自由騎士聯盟，下同

記者陳弘修／台北報導

外送專法持續成為社會討論焦點，預期近日將進行朝野協商並完成三讀立法程序，但在外送員圈內，卻出現截然不同的聲音。臉書粉專「自由騎士聯盟」近日轉貼一則外送員投稿，引發討論，投稿者直言，外界熱烈討論的外送專法「只是吵給不懂的人看」，真正第一線跑單的內行人，可透過「雙開」作法來因應平台只給1.2倍法定時薪的門檻，法規怎麼修都影響不大。

該名投稿外送員在貼文中表示，立委、工會持續為專法開會、溝通、談保障，但實際在跑單的人都很清楚，不論制度如何設計，平台終究只是App，「外送員要不要照路線跑、怎麼接單選擇路線，平台根本管不到」。他直言，外界幻想專法一過，外送員就會被全面管理，「根本不懂這行內是怎麼運作的」。

投稿內容更點出，許多討論保障、工時、最低薪資的人，其實並未實際跑單，與現實狀況存在落差。該名外送員指出，對熟悉操作方式的人而言，透過參加多個平台雙開接單，自行安排時段與路線，一週三、四萬元並非神話，晚上跑、假日跑、同時收不同平台訂單，時間路線完全自己掌控，「這才是現實」。

貼文曝光後，留言區湧入大量回應，不少外送員附和。有網友直言「雙開本來就可以多賺，個人覺得有超過6成」，也有人表示「炫耀文看看就好，跑外送的都懂」，更有人點出，這波修法討論中，發聲最積極的多半是「沒跑過的」，真正仍在跑單的人反而選擇沉默。

▲外送員喊「專法是假議題」！粉專爆料雙開照跑　網直言：可做不可說 。（圖／翻攝臉書自由騎士聯盟）

留言中也可見不少外送員強調「低調才是王道」，認為雙開早已是檯面下共識，「可做不可說」，沒必要拿到檯面上討論。部分網友認為，不論專法最終如何制定，最後仍回到個人選擇，「想配合的人配合，不想配合的人照樣賺」。

隨著外送員專法推進，制度設計與第一線實務之間的落差，也在社群中被反覆點出。從自由騎士聯盟粉專的討論可見，部分外送員對制度改革抱持高度懷疑態度，認為真正影響收入的關鍵，並不在法條內容，而是在平台演算法與實際跑單方式之間的灰色地帶，外送員會用自己的方式破解只能領1.2倍法定時薪的門檻。外送產業制度走向，是否真能回應第一線期待，仍有待觀察。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大貨車閃車禍突切道　國光客運：駕駛急煞仍撞上

今午後變天「較大雨勢下到明晨」　高山有望飄雪

長榮空服病逝2個月　父控資方說謊：有時間做公關、沒時間還公道

網路號召彈劾賴清德！連署「已超過170萬人」　網砲翻1bug

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚見撞死畫面：衣服我送的

變身Live House！彰基連開3天演唱會 　超狂卡司慰勞醫護嗨翻天

大推1鈴聲當鬧鐘！果粉笑讚「起床非常爽」：感覺像被輕輕叫醒

高雄夢時代跨年交管疏運一次看　捷運開到凌晨、輕軌2站不停

藍白彈劾賴清德！律師曝3條件「這門檻超難」：不提倒閣就是打假球

跨年迎曙光「全台44場活動」　觀光署公布旅遊地圖

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

