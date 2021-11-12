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恐怖惡富少還有他！闖民宅性侵母女「17年8人受害」　法官裁定延押

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲李允然17年間一共性侵8人，昨移審開庭，裁定延押。（示意圖／達志影像，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市富少淫魔李允然，曾因下藥性侵4名女子遭判11年，2013年假釋出獄後仍不知悔改，2019年間又假藉成立空頭公司，性侵一對模特兒姐妹花，遭通緝後又闖入民宅，在不同房間恐嚇、性侵母女兩人，17年間一共性侵8人。一審、二審被判無期徒刑，案經上訴三審，昨（11日）移審開庭，裁定延押。

據了解，現年41歲的李允然家境富裕，但他在2004年間向父母索取金錢成立空頭公司後，利用面試的機會下藥性侵女員工及面試者，共計4人受害，被判入獄服刑11年，2013年獲得假釋，不料卻又在2019年跟爸媽拿錢成立健康食品、交友公司，邀請模特兒外拍，結果卻在宜蘭某民宿外拍時，性侵1對模特兒姊妹花，遭到檢警通緝。

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

李允然2020年2月逃亡時，持槍闖入鄰居家中，並將整家人分別困綁、監禁在不同的房間，並威脅女主人要發生關係，否則就找她女兒下手，讓女主人只能乖乖就範，之後李允然卻又跑到屋主未成年女兒的房間，恐嚇要發生性關係，「否則就叫妳全家都來看」，藉此性侵得逞，躲藏一晚後，搜刮9000元現金離去。

李男逃離鄰居家中後，不滿自己會被通緝都是因為模特兒姐妹花的關係，於是假冒他人身分騙出女模姊姊，並帶到摩鐵內性多次性侵、電擊凌虐，直到對方表示願意撤告後才放人。最後，警方才終於在去年3月間，於新北市板橋區某養生會館中逮捕李男。

宜蘭地院一審判決，李允然犯罪手段惡劣，且犯後拒絕理賠和解，明顯沒有悔過之心，判處無期徒刑，褫奪公權終身。案件上訴二審，高等法院今年17日宣判，認定李男惡性重大，還是維持無期徒刑。李男不服判決再上訴三審，昨移審開庭，裁定延押。

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