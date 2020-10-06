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「新北富二代」迷姦小模姊妹花！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

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李允然有多項性侵前科，囹圄生涯沒有讓他洗心革面，反逮到機會就蹂躪無辜女子。（圖／讀者提供）

▲李允然有多項性侵前科，囹圄生涯沒有讓他洗心革面，反逮到機會就蹂躪無辜女子。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市40歲男子李允然有多項性侵前科，假釋後不知悔改，拿父母的錢成立假網拍公司，小模姊妹芬芬（化名）和芳芳（化名）應徵拍廣告卻遭迷姦，李嫌交保即落跑，宜蘭警方今年3月前往新北圍捕，李嫌趁隙逃逸，逃亡期間又強暴鄰居妻女，事後再將芬芬騙出，逼其撤告並肛交得逞，惡行令人髮指。

9月24日上午，本刊來到新北市某郊區社區，向管理員報出李允然住家地址並表明來意後，警衛隨即露出詭異神情，表示警方的確曾經來過，並強調「他（李男）的事情我們都知道，他的家人已不住在這裡。」其他未再多說。

本刊調查，李允然本名李永隆，過去曾以李允中、李志遠等多個假名為非作歹。他2004年時拿著父母的資金成立空頭公司，假稱招聘員工，卻將安眠藥摻入紅酒、啤酒和減肥茶等飲料，先後迷暈4名女子猥褻性侵得逞，年齡最小的被害人僅18歲，他也被判處11年有期徒刑，2013年初假釋出獄。

回歸社會後，李允然將自己打造成「科技新貴」和「青年創業家」，成立假網拍公司，用拍廣告名義接觸小模和網紅，去年7月，他邀請模特兒姊妹芬芬（化名）和芳芳（化名）到宜蘭拍攝廣告，卻用摻入安眠藥的飲料迷昏她們，趁機性侵得逞，被害人甦醒憤而提出告訴。

宜蘭警方接獲報案，逮捕李允然並移送地檢署偵辦，他裝出深具悔意、態度良好的假象，交保後便落跑拒絕應訊，今年2月底遭地檢署發布通緝，宜蘭警分局前往他位於新北市的住家抓人，李允然卻在圍捕時逃逸。

李允然自知法網難逃，竟持槍性侵鄰居母女，用繩索把女主人和未成年女兒五花大綁，男主人返家後立刻遭李允然一頓暴揍，也隨即被捆縛控制行動，李允然則如皇帝般在鄰居住處閒晃，還在男主人面前輪流侵犯母女，在屋內逗留一整天才離開。

但李允然並未打算就此罷手，他對芬芬和芳芳提告心存不滿，又用假名與經紀公司聯繫，佯稱拍廣告將芬芬約出，在攝影棚內持槍威嚇她與經紀人，並將她帶往汽車旅館再度逼姦，得到撤告保證後才放人。

李允然有多項性侵前科，曾先後迷暈4名女子猥褻性侵得逞，年齡最小的被害人僅18歲。（圖／翻攝畫面）

▲李允然有多項性侵前科，曾先後迷暈4名女子猥褻性侵得逞，年齡最小的被害人僅18歲。（圖／CTWANT提供）

此時警方也接獲線報，得知李允然常光顧新北市某間按摩店，隔三差五就會上門捧場，於是派出幹員埋伏，在按摩店內外設下天羅地網，果然等到李允然現身，員警立刻蜂擁而上將他逮捕，李允然只能束手就擒，檢察官認為他涉犯重罪且有逃亡事實，聲押獲准。

橫行多時的惡狼落網，被害人的痛楚卻難以平息，本刊調查發現，他曾拿假益生菌哄騙單親媽媽服用，該女子吃下後便昏睡一天一夜，甦醒後還持續頭暈嘔吐，但全無記憶，想報警也苦無證據，只能默默吞下屈辱。警方懷疑還有更多被害人不敢聲張，鼓勵受害女子勇於提告，讓無恥犯嫌得到應有的制裁。

宜蘭警分局分局長徐章哲回應，當時人犯逃逸後，立刻以犯嫌習性、生活圈等派出幹員調查常出沒地點，很快就與新北市警方一起將嫌犯緝拿歸案，也針對所有疏忽人員進行懲處。

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