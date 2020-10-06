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「新北富二代」闖民宅性侵母女！綁屋主逼看活春宮　逞獸慾一整天

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李允然逃亡時抱著「多爽一次是一次」的心情持槍闖入隔壁鄰居，還在男主人面前性侵2人，手段殘忍可惡。（圖／讀者提供）

▲李允然逃亡時抱著「多爽一次是一次」的心情持槍闖入隔壁鄰居，還在男主人面前性侵2人，手段殘忍可惡。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市男子李允然去年7月迷姦模特兒姊妹，2被害人憤而提告，李男交保後隨即落跑而被通緝，警方今年2月前往圍捕時又再度逃逸，一不做二不休的他竟持槍侵犯鄰居母女，並將男主人捆起來逼看妻女受辱，在鄰居家待了一整天才離開，其獸行可說天理不容。

本刊調查，李允然交保後便落跑拒絕應訊，今年2月底遭通緝，宜蘭警方前往他位在新北的住家逮人，犯嫌生性狡詐，在圍捕時趁隙逃逸，但他沒有跑遠，反在住家附近躲藏。

李允然自知難逃法網，乾脆「一不做二不休」，抱著「多爽一次是一次」的心情敲響隔壁鄰居的門，以送禮為幌子拜訪鄰居母女，進屋後隨即變臉掏槍威嚇2人噤聲。

「乖乖配合，我就不會殺妳們。」母女倆見惡煞持槍上門嚇得瑟瑟發抖，李允然看2人無力反抗，便用繩索把女主人和未成年女兒五花大綁，男主人返家後立刻遭李允然一頓暴揍，也隨即被捆縛控制行動。

眼見全家人都落入他的魔掌之中，李允然如皇帝般在鄰居住處閒晃，還在男主人面前輪流侵犯母女，男主人見摯愛家人慘遭蹂躪，悲憤交加卻難以制止，只能發出無聲悲鳴，被害人的眼淚反激起李允然獸慾，他悠哉在屋內逗留一整天後才離開，原本單純美好的家庭卻因李允然的暴行留下難以抹滅的傷痕。

宜蘭警分局分局長徐章哲回應，當時人犯逃逸後，立刻以犯嫌習性、生活圈等派出幹員調查常出沒地點，很快就與新北市警方一起將嫌犯緝拿歸案，也針對所有疏忽人員進行懲處。

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