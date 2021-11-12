鏡片濾藍光新選擇隱眼族你還不知道嗎？新型波長管理　氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡

▲氧視加抗藍光波長管理功能性日拋隱形眼鏡減輕眼部負擔。

圖、文／亨泰光學提供

亨泰光學是台灣硬式隱形眼鏡市占率高的廠商，專精光學設計並致力提高整體視覺效能。旗下氧視加品牌，於今年首推「波長管理-抗藍光」日拋型隱形眼鏡，其技術在於提升視覺品質，波長管理技術可過濾特定長短波長並提升視覺靈敏度，同時具有抗紫外線（UV）效果，UVA（長波紫外線）、UVB（中波紫外線）阻擋率，為雙眼做好保護，才能讓雙眼為你的工作加分、為你的視力加分。

攜手專業眼科醫師推3C族新解方 為雙眼戴上守護從抗藍光開始做起

經過防疫宣導、隔離政策洗禮，你的生活日常與工作，也從線下轉到線上、從真實移往虛擬了嗎？因為疫情影響，改變了絕大多數人的生活習慣，除了提高大家對於自身及周遭環境清潔消毒的重視，更因為全球民眾在這段時間使用3C螢幕的時間創下新高，因此如何有效的拒絕3c眼與做到日常藍光防護，是為時下隱形眼鏡族群提供一個更好的生活選項。

亨泰光學氧視加品牌推出創新技術，改良以往濾藍光鏡片過黃的配戴異感，以獨家研發薄黃色階上色，減輕眼部負擔且讓黃感同時自然具備濾除藍光效果，減輕眼部負擔。水滋養PVP透氧鏡片邊緣輕薄的設計搭配亞洲人眼睛基弧數據，有效減少異物感，雙眼享受彷彿沒戴鏡片般自在呼吸透氧，增加隱形眼鏡一日間的佩戴時長與舒適度。

▲怡碩視光眼科診所院長吳怡頡醫師，專業分享近視防控及藍光預防。

氧視加「波長管理-抗藍光」日拋型隱形眼鏡，強調給生活一個較好較安心的選擇，讓消費者有兼顧眼部舒適的新選擇，「你我與看清楚之間的距離，應該要毫不費力」這是氧視加提供優質產品對應到人們對質感生活的想像。新品上市特別邀請台灣大學醫學院醫學士/怡碩視光眼科診所院長吳怡頡醫師，專業分享近視防控及藍光預防，並首次由吳醫師以fun科學角度的方式來了解人類於視覺疲勞時被大腦所欺騙的視覺假象。

▲小高潮事務所-色長，為新品創作全新主視覺。

大熱聯名台灣藝術家 限量贈品只送不賣

亨泰光學氧視加品牌此次特別邀請台灣新興藝術家們為新品站台，首波邀請「小高潮色計事務所」主理人-色長，為新品創作全新主視覺。色長今年獲得台灣文創金獎, 她為主視覺定調了豐富飽和的色彩, 呼應產品「你可以看得更清楚」的主要訴求，大推讓雙眼不要隱蔽了人生完整的風景，看清楚一點才發現那些親人可愛的細節理念。

▲新世代創玩插畫家Kingjun，攜手粉萌螢光外星生物為大家帶來驚奇。



▲此次氧視加聯名Kingjun推出超限量贈品外星萌寶鏡，買一盒即贈一個。

趁勝追擊於十月起將聯名新世代創玩插畫家Kingjun攜手粉萌螢光外星生物再為大家帶來驚奇，創作發生於暈頭轉向的視力檢查，就像進入一場奇幻的世界，裡面充滿符號與奇光異彩的紅綠雷射光，透過這個過程能更珍惜眼睛所帶給我們的一切視覺幻象。此次氧視加聯名Kingjun推出超限量贈品外星萌寶鏡，買一盒即贈一個，數量有限值得收藏！新品上市期間買二盒折一百，全台寶島眼鏡、小林眼鏡等連鎖門市及眼鏡專店均有販售。



活動網站►brightenoptix-event.com



警語：

．配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

．本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重複配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。

．如有不適，應立即就醫。

．抗紫外線隱形眼鏡無法全面遮蓋雙眼，並不適合完全取代如太陽眼鏡等其他應有的護眼配備。



衛部醫器製字第007047號、衛部器廣字第11010011號

醫療器材製造商:望隼科技股份有限公司