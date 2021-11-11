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差1字遭網灌爆「有沒有賣鋁棒」　百佳老闆崩潰：汙衊一律提告

▲▼錯把百佳當百桂 網友出征食品惡少找錯了。（圖／翻攝自臉書）

▲慘被當成「百桂」出征，百佳食品業者喊「再污衊一律提告」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日因為車禍，將宋姓男大生打成重傷，事後他被網友起底，是「百桂食品」小開，讓許多網友湧入臉書、谷歌留言痛罵。另一間「百佳食品」則因為名稱1字之差，慘遭波及網友砲轟，讓老闆一度崩潰說「再污衊一律提告」。

據悉，張敦量為彰化知名食品廠「百桂食品」富二代，事件爆發後工廠的臉書粉絲團遭灌爆，導致粉絲團一度關閉帳號，直到11日上午才重啟並發布道歉聲明。但明明食品公司名為「百桂」，但卻有網友實在太生氣了，憤怒之下竟然弄錯店家，跑到名稱1字之差的台南「百佳食品」謾罵，讓百佳業者及員工非常無奈。

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「百佳食品」11日上午在粉絲團無奈說，「哈囉各位朋友們，請看清楚店名再來留言，我們是『百佳』食品，不是『百桂』，各位酸民還沒弄清楚狀況就來罵我們，我們從半夜就一直收到訊息被攻擊，整晚難眠，我們真的很無奈」。

黃姓老闆同一時間也在「爆料公社」喊話，「澄清一下，百佳不是百桂，麻煩各位看清楚，如再有汙衊等情事，一律提告」。

一名百佳食品員工李佳玲向《東森新聞》說，「就很多按怒，就像這個，他就是問我們有沒有賣鋁棒，然後想說怎麼會百桂食品，我們是百佳食品」。

▲▼錯把百佳當百桂 網友出征食品惡少找錯了。（圖／翻攝自臉書）

▲「百佳食品」最後成功化危機為轉機，趁眾人關注的時刻推出限定優惠。（圖／翻攝自臉書）

儘管無辜被出征，「百佳食品」最後成功化危機為轉機，趁眾人關注的時刻推出限定優惠，只要購買「百佳食品」堅果滿千元，並在臉書留言「是佳不是桂」，就可以獲得精美禮物。「百佳食品」可說是因禍得福，訂單逆勢成長，知名度也大開。

許多網友紛紛表示，「躺著也中槍」、「被誤會沒關係，免費宣傳以後說不定會有轉單效應」、「這招聰明哈哈」、「朝聖」、「運氣不錯的佳」、「要被買爆了嗎」、「正面積極才是王道啊」、「幫補血」、「直接無情工商，這招太神了」、「辛苦百佳食品了，祝生意興隆」。

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