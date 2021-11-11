桃園推「民宿1+1」特色行程　限量一千名訂房享11大優惠遊程

▲桃園推「民宿1+1」特色行程優惠。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園即日起推出「民宿1+1特色行程優惠」，結合20家民宿業者提供「住1晚送行程」或「住1晚送1晚」共11個優惠方案，限量名額加碼到1千個，邀請大家來桃園慢活旅遊、體驗民宿、認識北橫之美。

市長鄭文燦11日下出席復興區山水奇異民宿舉辦的「民宿1+1特色行程優惠」宣傳活動表示，桃園目前正在推動劃設北橫國家風景區，以推廣台七線公路沿途的山林之美、部落美食文化和溫泉溯溪活動，而民宿是其中的關鍵角色，在北橫住一晚，不必趕著下山，能深刻感受復興區晨昏獨有的寧靜。

鄭市長表示，為了帶動旅客回籠，桃園推出6大旅遊振興方案，民宿業者也共襄盛舉，有20家民宿與市府合作推出11個「1+1特色行程優惠」方案，其中2個是「住1晚送1晚」方案，9個是「住1晚送行程」方案，行程內容都價值1千元以上。鄭市長也宣布，為了讓更多人來桃園體驗民宿，因此將原本404個名額，加碼增加為限量1千名，請民眾不要錯過「民宿1+1」活動的好康優惠。

鄭市長說，這次9個「住1晚送行程」方案中，有馬祖新村民宿推出「眷村文化x農村體驗」、龍潭民宿推出「三坑文化茶園之旅」，也有大溪民宿推出「神之鄉秘境之旅」、「大漢溪水文生態巡禮」，當然也有北橫的民宿推出「愛戀山水復興行」，行程中包含了Xpark水族館、大溪老街、客庄及部落文化、休區農事體驗等等，透過遊程設計，讓桃園在地旅遊資源更加豐富，旅客也可以放空腦袋，不用開車奔波，由在地人導覽走逛，享受悠閒。

觀旅局長楊勝評表示，「民宿1+1特色行程優惠」即日起開放訂房，旅客擇定行程後，自行向方案內的民宿訂房成功，始可享有優惠。