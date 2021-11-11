東華20歲女大生自摔「臟器外露」亡　校園2年車禍超過60起

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記者趙蔡州／綜合報導

花蓮一名東華大學20歲謝姓女大生10日深夜運動結束，從體育館騎車返回宿舍途中，不明原因在轉彎時自摔滑倒，撞上路旁燈柱，當場臟器外露、重傷昏迷，送醫後宣告不治。根據統計，東華大學校園內2年內發生超過60起，導致多人喪命，如今又傳學生死亡，校內交通安全再次引發討論。

據悉，謝女10日11時運動結束後，從體育館騎車要回宿舍，不料在行經外環彎道時，不明原因突然自摔，摔車後滑行十多公尺撞上路邊燈柱，造成她吐血陷入昏迷，傷勢相當嚴重，當場失去呼吸心跳，路過的學生見狀立刻報警求助，並為她進行CRP急救。

救護人員趕到後，發現謝女摔車後，連人帶車噴飛十多公尺，並直接撞擊燈柱，安全帽、羽毛球拍及個人用品噴飛到路旁，機車車殼的碎片散落一地，強烈的撞擊讓謝女吐出大量鮮血，當場陷入昏迷且失去呼吸心跳，他們一邊急救一邊將人送醫，但謝女最後仍宣告不治，肇事原因待檢警釐清。

▲事故現場安全帽、車殼碎片散落一地。（圖／記者柯政誟翻攝）

根據《東森新聞》報導，東華大學學生會長洪梓惟表示，「外環彎道是一個直線，之後馬上接著近90度的直角轉彎，所以以前那邊也是滿常發生一些車禍，還滿危險的」。

不過校方認為，大多是學生行駛速度過快，校區內道路並無問題。東華大學校長趙涵捷表示，「針對彎道，照明設備都完全正常，也特別加強在地上貼各種反光指示，例如『此處要轉彎』等，未來會持續要求同學們盡量放慢速度，注重交通安全」。

根據統計，東華大學校內連續2年發生的車禍事故已超過60起，今年年初校內才發生一起學生死亡車禍，但考量到東華大學腹地251公頃，很難禁止師生以機車為代步工具，為了改善交通安全，校方2020年決定在校內設「區間測速」，不過目前仍未啟用，如今又發生學生死亡事故，校內交通安全再次引起關注。

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