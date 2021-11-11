外來廢土廢棄物偷倒南投　誇張！檢警環一口氣查獲9輛聯結車

▲外來廢土頻入侵南投縣，檢警環平台同日一口氣查獲9大車（下同）。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣接二連三遭外來廢土、事業廢棄物入侵，檢警環保單位聯手，10日在南投市千秋里查獲多達9輛涉嫌外運廢土準備亂倒的聯結車，警方將9名嫌犯移送法辦、擴大偵查中；南投縣警察局和環保局指出，亂倒廢土犯行將依《廢棄物清理法》規定從重處分，最高可處5年徒刑、併科1500萬元罰金。

南投縣議會11日由曾振炎、簡賜勝、林芳伃、蔡宗智、吳瑞芳、蕭志全、洪明科、黃東灝、全文才、廖文賢、石慶龍等多位縣議員進行聯合總質詢，關心焦點包括農業、社福居服照顧、縣鄉道「路容」整頓到老舊危橋整建，其中外縣市廢棄物、廢土頻頻闖關偷運到縣內亂倒的問題，更是引起關注。

縣警局長黃永志指出，南投警分局昨天在檢察官指揮下，聯合環保局稽查人員，在南投市千秋里查獲到9部載運廢土等廢棄物的聯結車，9名司機已全部移送檢方偵辦並遭聲押；法院裁定各以5到10萬元交保，但連結車及挖土機都先行查扣，將由檢方指揮擴大追查來源及相關不法業者。

縣府環保局長李易書也說，針對廢棄物入侵問題，將立即成立「檢警環」平台，透過檢察官、警察局、環保局的積極聯繫，查緝意圖前來偷倒廢棄物廢土不肖業者，絕不允許存有任何投機僥倖的心態與妄為；依《廢棄物清理法》，相關犯行可處以1年以上、5年以下徒刑，以及1500萬元罰金。

縣長林明溱說，最近不斷發現有其它縣市不法份子，把垃圾廢土偷運到南投四處亂倒，已被警方查獲多起，也抓到嫌疑人移送法辦嚴懲，他也向相關業者喊話從嚴把關的決心，所有廢棄物皆應依法處理，一旦查獲絕不寬貸，也呼籲全體縣民共同把守每個出入口，發現運載廢土垃圾的可疑車輛立即通報警察局、環保局，維護南投好山好水。



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