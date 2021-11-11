台灣大叔登中國版《樂高大師》　「加班怪」引起打工族共鳴！

▲「米叔」陳長傑與搭檔「雲總」鄭榕濤成為《樂高大師》的參賽者。（圖／深圳衛視）



記者蔡紹堅／採訪報導

中國版《樂高大師》（LEGO Masters）真人實境節目近日在《深圳衛視》開播，值得注意的是，有一位來自台灣的大叔，從眾多報名者之中脫穎而出，入選成為節目的正式參賽者，他就是綽號「米叔」的陳長傑。

《樂高大師》是一檔以樂高積木為主題的真人實境節目，最初於2017年在英國播出，之後又陸續推出了美國版、澳洲版以及德國版，並在今年由《深圳衛視》製播了中國版。

中國版的《樂高大師》共選出8個參賽隊伍，每隊兩人，在每集節目中，參賽隊伍必須在限定的時間內，設計並拼搭符合主題的樂高作品，能奮戰至最後不被淘汰的，才能獲得「樂高大師」的稱號。

▼8組參賽者爭奪「樂高大師」稱號。（圖／深圳衛視）



節目至今已經播出了3集，16名正式參賽者之中，來自台灣的「米叔」以及他的隊友受到很多網友關注，也引起了不少討論。《東森新媒體ETtoday》也特別採訪到米叔，請他分享了本次參賽的心得，以及接觸樂高的過程。

「米叔」本名陳長傑，現年45歲，目前在福州的網路公司「網龍網路」擔任副總裁，會接觸到樂高，是受到「老闆」的影響。他說，2016年的時候，有一陣子心情比較低落，公司董事長是樂高的大粉絲，發現之後，就送了他幾套樂高積木，他也從此對樂高產生了興趣，「小時候也玩過樂高，但跟現在的感覺完全不同，我會欣賞設計師的巧思，並在過程中被療癒。」

米叔笑著表示，他一開始沒有太瘋狂，買的樂高數量並不多，但不知從何開始，居然蒐集起了系列，過一陣子之後，又買起了擺放樂高的展示櫃，連每次到別的國家出差時，都會想辦法抽空逛逛當地的樂高專賣店，「回過神時，家裡已經堆滿了樂高，真的是掉入了大坑，一發不可收拾！」

▼陳長傑家中擺放了大量樂高。（圖／陳長傑提供）



雖然玩了5年的樂高，擁有不少MOC（My Own Creation）作品，還在福州創立了一個樂高官方認證的玩家社區（RLUG），但對於參加比賽，米叔並沒有太多的經驗，也因此，能通過海選、複試，成為中國版《樂高大師》的參賽者，至今仍令他難以置信，「去年6月剛從台灣飛到大陸隔離時，我還在防疫旅館看美國版，沒想到今年我自己就在參加中國版的錄影！」

根據《樂高大師》規則，每一集節目中，參賽者必須在限定的時間內，依照題目設計、拼搭出作品，米叔表示，他們必須在獲得題目的幾個小時內就完成作品，時間非常緊迫，又要連續拼搭好幾個小時，對創意、體力、技術都是很大的挑戰。

▼「福樂雙寶」第二集的作品。（圖／深圳衛視）



幸好，比賽是由兩人一隊的形式進行，米叔的搭檔，年紀小他超過一輪的「雲總」與他非常互補，「拼搭技術的話，我相對來說差一點，但雲總就非常厲害了，是我們的技術總監，他多負責技術的部分，我就多負責一些創意、說故事的部分。」

目前節目已經播出了3集，從網路上的討論可以發現，米叔與雲總的「福樂雙寶」隊伍受到許多關注，尤其是他們在第3集的作品「終結加班」，用一隻「加班怪」訴說了「打工族」的心聲，收獲大量好評。

對米叔來說，樂高不只是單純的玩具，已是他生活的一部分，參加完《樂高大師》之後，他還有許多想完成的目標，「第一個是我創立的玩家社區『福樂方塊』，我們剛獲得樂高官方的認證，希望明年大家可以一起完成一個以廈門鼓浪嶼萬國建築為主題的作品。」

▼「福樂雙寶」第三集的作品「終結加班」。（圖／深圳衛視）



「第二個是跟我的老闆有關，他是一個樂高迷，我們希望能跟公司的同事一起，完成一個以公司總部為主題的樂高作品。」

「第三個是跟工作有關的，我們公司從事的是網路教育領域，現在也是樂高教育的合作夥伴，希望能夠在公司的『數字教育小鎮』內，開闢一個500坪左右的樂高教育體驗中心，供學生、親子研學使用。」

此外，米叔還說，他也正考慮在YouTube、bilibili上當個YouTuber或UP主，介紹樂高的相關資訊，「我很喜歡用樂高說故事，也想用這些故事來感染他人，但還在考慮，因為一定要花很多時間、精力在上面，還有我也在想，可以找雲總一起來做，延續『福樂雙寶』的故事。」

▼陳長傑用樂高拼搭出大湖公園的錦帶橋。（圖／陳長傑）

