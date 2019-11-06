互聯網西進／赴陸打滾20年　福州網龍陳長杰：台灣優勢轉向設計

記者蔡紹堅／福州報導

福州「網龍網龍」公司以線上遊戲起家，後又跨足無線業務，2013年將應用發佈軟體「91助手」以19億美元高價出售給百度，創下當年大陸互聯網史上最大的一次併購。而在這之後，網龍開始跨足線上教育領域，並大力招募台灣員工，現在的副總裁陳長杰就是台灣人，西進發展已近20年的他，見證大陸互聯網界翻天覆地的變化，也看著台灣人才在其中扮演的角色悄悄發生改變。

陳長杰最早在台灣的數位教育公司從事市場行銷工作，2000年被公司外派到北京，他表示，「90年代有很多台灣的公司在北京設立研發部門，且都緊鄰北大、清華等名校，為的就是當地優秀的研發人才，我則是2000年之後才過去的，因為產品要面對海外市場，需要市場行銷部門與研發人員溝通。」

▼福州網龍網路副總裁陳長杰。（圖／記者蔡紹堅翻攝）



陳長杰表示，在北京待了幾年之後，公司發現大陸市場的內需也很大，也開始經營大陸市場，「這其實也見證了大陸的發展過程，最早我們是認為北京有很多研發人才，成本又比較低，做外銷上有優勢。但到了後來，我們發現大陸市場的內需也很大，而且比起海外市場，台灣跟大陸語言、文化相近，很多觀念是互通的。」

隨著公司經營策略的調整，陳長杰也逐漸在大陸「生根」，並在2013年加入福州「網龍網路」公司。陳長杰指出，網龍當時剛把應用發佈平台「91助手」（類似安卓的Google Play、蘋果的App Store）高價出售給百度，需要新的業務方向，選定了教育領域，「我一直是做線上教育、教育軟體的，因緣際會之下就進來了。」

陳長杰提到，網龍最早是做線上遊戲的，後來又經營無線業務，但線上教育是一個完全陌生的領域，雖在研發、3D方面有相通之處，但產品面、教研面，以及市場、宣傳、合作上是完全不同的，所以得要重新引入有經驗的人才，「台灣在教育這方面走得比較早，網龍也是從這時開始大力招募台籍員工。」

陳長杰表示，網龍一開始會找台灣員工，主要是為了經驗，但近年也有一些新的原因，「我們現在有一支台灣設計師團隊，他們的創意思維與大陸員工很不一樣，能給產品帶來更多的交流與碰撞，像我們的一款『互動白板』，已經賣到全球100多個國家，有3200多萬師生用戶，成果非常豐碩。」

陳長杰還說，台灣員工「職業化」（Professionalization）的程度很不錯，一般來說，要達到很好的「職業化」，得在職場待過很長的時間，但在台灣的話，可能因為發展較早，整個氛圍已建立起來，年輕人工作個幾年，就能有不錯的「職業化」程度，這也是網龍愛用台籍員工的原因之一。

全世界互聯網行業對人才的需求都非常迫切，招募人才已成為「搶人大戰」，陳長杰指出，網龍位於福州，與台灣只有一海之隔，距離機場又近，在招募台灣人才上有獨特的優勢，「雖然都是在外地工作，但比起北京、上海、深圳等地，福州跟台灣在距離、文化、生活上更接近，台灣員工適應上的門檻較低，也因此，網龍有很大一部份員工都是初次來大陸工作的。」

面對台灣人才西進的比例越來越高的情況，陳長杰認為，這會是未來的趨勢，但不代表台灣就會失去競爭力，「教育產業永遠不會過時，永遠都是一個不錯的產業，只是台灣的出生率比較低，從市場總量來看，成本就會顯得較高，但若能控制好成本，善用創意，還是能做出很厲害的產品。」