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互聯網西進／福州網龍聘上百台灣人才　打造互聯網界「登陸第一站」

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▲▼ 福州網龍網路,副總裁陳長杰,陳長傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲福州網龍網路總部以「星際戰艦」外型為概念打造。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／福州報導

大陸知名互聯網公司「網龍網路」近年跨足教育與VR領域，大力招募台灣員工，期望借助台灣在相關領域的經驗及創造力。網龍的總部位於福建省會福州，正好是大陸「台胞登陸第一家園」的建設重鎮，在引入台灣人才上有區位優勢，再加上優渥薪資與完整福利，已先後招募了上百名台灣員工，有如IT互聯網界的「登陸第一站」。

「網龍網路」成立於1999年，最早在線上遊戲領域發展，自主研發了《征服》《魔域》《英魂之刃》等多款線上遊戲、手機遊戲，也與育碧（Ubisoft）等國外遊戲公司都進行過合作，並於2009年在港交所掛牌上市。

智慧型手機2008年開始流行後，網龍推出了一款名為「91助手」的應用發佈平台，在Google Play無法進入大陸市場的背景下，「91助手」快速在大陸市場成為最受歡迎的應用發佈平台，並於2013年以19億美元（約580億元新台幣）的高價出售給了百度。

▼福州網龍網路以「豬」做為代表吉祥物。

▲▼ 福州網龍網路,副總裁陳長杰,陳長傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

91助手出售後，網龍朝著數位教育領域跨足發展，這對以線上遊戲起家的網龍來說是一個全新的領域，在產品面、教研面，以及市場、宣傳、合作上都必須「從零開始」，引入擁有相關經驗的人才。

不過，互聯網事業在中國大陸，甚至全世界都是高速發展的產業，想招募到好的人才得經過一番「搶人大戰」，也是在此時，網龍開始大力招募台灣員工，期望借助台灣人才在教育領域的豐富經驗，還有設計上的創造力。

網龍的總部位於福建省福州市，距離台灣只有一海之隔，相較於北京、上海、深圳等地，文化與生活上的差距較小，因此從台灣招募人才，網龍擁有區位上的優勢。

▼福州網龍網路總部的「福建VR體驗中心」。

▲▼ 福州網龍網路,副總裁陳長杰,陳長傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

除了區位優勢外，網龍也給予台灣員工高於行業水準的薪資待遇，並提供公寓住房、交通補貼、探親假等福利吸引台灣員工。總部園區內還設置了宿舍、餐廳、便利店、醫務室、健身中心、電影院、KTV等設施，讓台灣員工在外地工作也能沒有後顧之憂。

大陸近年推出眾多惠台政策，吸引台灣人才西進，福建今年也朝著「台灣登陸第一家園」積極建設，在此背景下，網龍也為台灣員工成立了專門的「政策申報團隊」，替員工在申請補助上提供協助。

網龍先後已招募了上百名台灣員工，其中很大一部份都是初次來到大陸工作的，這些「登陸新鮮人」多是期望能在距離台灣最近的福建先「適應看看」，未來再決定是否長期在大陸發展，而位於福州的網龍正好成為了最適合他們的「登陸第一站」。

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