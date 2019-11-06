互聯網西進／赴陸不只台灣人才　吸力擴散的範圍是「全世界」

▲福州網龍網路近年跨足線上教育、VR領域，也向全世界找人才。（圖／記者蔡紹堅攝影）



記者蔡紹堅／福州報導

大陸互聯網產業蓬勃發展，近年越來越多台灣相關人才西進發展，許多人也擔憂台灣是否已不適合互聯網人才發展。福州「網龍網路」公司的台灣副總裁陳長杰認為，台灣人才來大陸發展的情形未來會更普遍，但這不代表台灣沒有工作機會，而是由於兩岸交流變得更密切，還有國際商業環境的變遷，「不只台灣，全世界人才來大陸工作的比例都在成長。」

陳長杰來大陸發展已近20年，一直從事數位教育領域的市場行銷工作，他表示，自己最早來到大陸，是從台灣被外派的，當時的公司在北京設了研發部門，專門招募北大、清華等名校的畢業生，「北京有許多年輕的程序員（工程師），能力非常優秀，且在成本上有優勢。」

▼福州網龍網路副總裁陳長杰。



但經過20年，情況已經有很大的不同，陳長杰指出，現在大陸互聯網產業的薪資待遇非常優渥，跟台灣最明顯的差別就是薪資漲幅，「台灣的薪資漲幅比較慢，很多人都是透過跳槽來提高薪資水平；大陸的話，只要貢獻明顯，在公司每年都會有不錯的調薪幅度，這也是最吸引台灣人才的一點。」

此外，兩岸來往的模式也與過去有很大的不同，陳長杰提到，最早他到北京時，沒有直飛航班，得花一整天轉機，機票又貴；想跟台灣的親友聯絡，得花大錢打長途電話，分秒必爭，「現在想回家的話，每天都有直飛航班，2個小時內就到台灣了，通訊軟體也很方便，網路電話想講多久都不用錢；沒有了這些交流上的阻礙，願意到異地工作的人自然也會變多。」

▼福州網龍網路開發的電子互動樂器。



對於越來越多台灣人才到大陸發展的情況，陳長杰認為，未來只會更普遍，但這不一定是因為台灣沒有工作機會，而是兩岸的交流變得很密切，還有整個國際商業環境的變遷，「很多跨國企業過去是在新加坡、香港設立亞洲總部，但近年越來越多跑到北京、上海，設立分公司的也相當普遍，所以不只是台灣，應該說是全世界的人才來大陸工作的比例都在成長。」

陳長杰也非常鼓勵年輕人來大陸發展，他說，大陸的機會很多，尤其在互聯網行業，很多跨國企業的產品是進不來大陸市場的，這給了當地企業、人才很大的發展空間，且台灣與大陸在語言、文化上又接近，來工作的話也很好適應。

不過，陳長杰也提醒，大陸的市場大，競爭當然也很大，現在各家互聯網公司都要求人才升級，企業主會不斷提高自己的標準，所以想來發展，除了具備基本能力以外，一定要不斷學習、不斷提升自己，「優勢不是永遠的，一定要一直為自己找到新的優勢，才能在變化巨大的互聯網世界生存下來。」