脫罩嗨唱「與會人士」身分曝！陳時中：只認識邀約友人、有保持距離

▲陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光。（圖／翻攝網路）

生活中心／綜合報導

昨（10）日網路瘋傳衛福部長、指揮中心指揮官陳時中在餐會中「脫口罩喝酒高歌」的影片。對此陳時中昨日深夜雖緊急澄清，該影片拍攝時間為去年6月15日，並非三級警戒期間，但此事仍引發議論。片中一票人未戴口罩及未保持社交距離，等於打臉指揮中心規定，他今下午在疫情記者會上強調，除了邀約的朋友，其他人並不認識，但周遭都有保持安全距離。

陳時中在餐會中「脫口罩喝酒高歌」的影片昨日瘋傳，45秒畫面中看見阿中部長乾完一杯酒後興奮高歌，一旁還坐著正崴集團董事長郭台強及數位長髮女子。

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針對該支爭議影片，陳時中昨日深夜緊急作出回應，「對於今日網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一、聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二、此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。」

不過，也因先前的「防疫新生活指引」所提到的條件，陳時中恐有違規疑慮，而當時參與人士更被挖出正崴集團董事長郭台強及台灣1111人力銀行執行長陳曉蓁也在其中。對此，他今在指揮中心記者會上還原當時情況，「第一個，那場去的時候除了邀約我的朋友外，其他人事實上都是第一次見面，也是在禮貌上跟大家講個話，那時是防疫剛滿56天的零確診，所以大家想要跟我加油打氣，也不免是這樣，所以氣氛比較高一點，至於其他人我都不認識，也不方便干涉他們的客人是誰。」

至於有外界傳出影片中的聚餐地點是萬華，陳時中反駁「不是在萬華」，而安全距離「我認為是有，當然可能會有從後面經過，但是很短暫接觸，周遭人還是有保持安全距離在。」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」寫道，「民眾於享受休假時光的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。並請留意自身及親友健康，如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險。」