殲-16驅離外機畫面曝光　飛行員烙英語：已接近我領空，立即離開

記者魏有德／綜合報導

《央視軍事》頻道於今（11）日解放軍空軍節前夕播出特別節目，包括最新宣傳片《天空之上》的轟-6K「繞島巡航」，還公布一段殲-16戰機於東海空域驅離外國戰機的畫面。畫面中，殲-16飛行員特別用英語喊話，「我是中國空軍，你已接近我領空，立即離開，否則我將予以攔截。」

▲解放軍空軍殲-16飛行員在東海空域驅離外機。（圖／翻攝央視）

擔任升空攔截任務的殲-16飛行員沈一表示，那種感覺實際上就是有敵情或有不明情況到家門口來，我們必須得去查明對方是何種飛機，是來幹什麼的，「我們要到不明情況的空域，把敵人驅逐掉，返航的時候，看到祖國的海岸線，看到城市的燈光，有種滿足感和完成任務的自豪感。」

▲解放軍空軍《天空之上》宣傳片。（圖／翻攝央視）

據了解，11月11日是解放軍空軍節，在空軍節前夕，解放軍先是推出《天空之上》宣傳片，宣傳片中共出現殲-20、運-20等「20家族」、殲-10C、殲-11、殲-16、蘇-30戰鬥機、轟-6K轟炸機、空警-2000預警機、無偵-7高空偵察機以及紅旗-9和疑似S-300防空導彈系統等武器裝備。

▲「中國版全球鷹」新型無人機無偵-7。（圖／翻攝央視）

此外，解放軍空軍還首次對外公開「中國版全球鷹」新型無人機無偵-7全面投入實戰化訓練的消息。大陸軍事專家分析，從近年空軍公開的裝備資訊看，除了體系化整體推進外，武器裝備的無人化、資訊化特點明顯，「特別是在2021年中國航展上展出的無偵-7、無偵-8和攻擊-11，具備長航時、強突防、高隱形、高速等不同特點，從世界範圍來看都屬於先進甚至領先的。」