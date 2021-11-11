疫情解封卡拉OK開唱擾鄰！台東周界監測　查證屬實最高罰3萬

▲台東環保局24小時受理陳情，並派員稽查監測周界噪音。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

隨著新冠肺炎疫情解封，10月5日起已有條件開放部分娛樂場所，其中包括視聽歌唱營業場所卡拉OK，但是部分業者復業拚經濟，並未做好噪音防制措施，控制好嗨唱音量，擾亂附近居家安寧，台東縣環保局至今已接獲4件該類噪音陳情案件，並表示一旦查證確有違反噪音管制法規者，最高可處新台幣3萬元罰鍰。

維護民眾優質居住環境是生活大事，若視聽設備音量太大又無妥善隔音設備，容易影響附近居家安寧，長此以往也會對人身心造成傷害。環保局指出，視聽歌唱業大多因卡拉OK伴唱視聽設備音量過大而遭陳情，且有許多營業場所是由貨櫃屋或鐵皮屋組建，常未設有適當的隔音、減振設備，加上民眾一嗨唱，音量變大，就容易造成噪音。

環保局為遏止噪音擾鄰，24小時受理民眾陳情，稽查監測周界噪音超過管制標準者，將依噪音管制法規定，首次將先進行告發並限期營業場所改善，如複查仍未符合管制標準者，將依法處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰。





另外，依據噪音管制法公告規範，各類噪音管制區晚上11時至翌日上午6時，不得從事非屬視聽歌唱業許可登記有案的營業場所及其他非營業場所提供伴唱視聽設備供人歌唱的行為，相關場所亦應遵守該規範，一旦查證有違反者，可處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰。



環保局呼籲視聽歌唱業營業場所做好噪音防制措施，例如加裝隔音材質的牆板或天花板、密閉門窗防漏聲 、地面鋪設隔音毯或地板隔音、減振等措施，避免噪音擾鄰，違規受罰。

民眾發現上述營業場所噪音情事，報案請撥24小時免費陳情專線0800-066-666或台東環保局電話221999報案，或可透過公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報等方式報案。