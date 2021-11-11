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快訊／小擦撞把人打重傷！瑪莎拉蒂3惡煞羈押禁見

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，張男。（圖／記者白珈陽攝）

▲瑪莎拉蒂惡煞張敦量。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、唐詠絮、陳韻如／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人與李、陳兩名友人僅因擦撞就將18歲宋姓男大生打到重傷，目前仍在加護病房搶救，囂張行徑引起社會譁然。檢方10日晚間將3煞聲押，而稍早羈押庭裁定結果出爐，3名惡煞遭羈押禁見。

回顧案情，宋男6日晚間參加教會活動，7日凌晨結束後開著白色福斯轎車護送幾名女同學返家，但沒想到經過台灣大道與河南路口時，不慎因切換車道與後方瑪莎拉蒂發生擦撞。

當時張男因喝了酒而坐在副駕駛座，尤其李姓好友開車，另名陳姓好友則坐在後座，而開車的李男見到宋男車輛打方向燈後要切換車道，他不想禮讓因此按下喇叭示警，但宋男仍逕自切入慢車道，雙方因此發生擦撞。

不料，張男當場爆氣，立刻就攔車並要求宋男下車，隨後就是持鋁棒一陣痛毆，，李、陳2人見狀下車助陣，毆打時間長達20分鐘，3人最終把頻頻道歉的宋男打成重傷，目前仍在加護病房搶救中。

3名惡煞10日晚間被檢方聲押，而羈押庭裁定結果稍早出爐，因張男張涉重罪（殺人未遂），且有串證、逃亡、反覆實施之虞；陳、李涉傷害、強制罪，有反覆實施、串證、逃亡之虞，因此將3人羈押禁見。

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，陳男。（圖／記者白珈陽攝）

▲瑪莎拉蒂惡煞，陳男。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，李男。（圖／記者白珈陽攝）

▲瑪莎拉蒂惡煞，李男。（圖／記者白珈陽攝）

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