「月薪2萬5」開瑪莎拉蒂！富少當兵打傷同袍　庭上卻裝窮：賠不起

▲瑪莎拉蒂惡煞張敦量黑歷史曝光。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人與李、陳兩名友人僅因擦撞就將18歲宋姓男大生打到重傷，目前仍在加護病房搶救，囂張行徑引起社會譁然。事後張男的黑歷史事後也遭到起底，他曾在當兵時持鐵板凳砸向同袍頭部，而他卻在庭上哭窮，導致和解破局，最終遭到法官判刑。

根據判決，張男2019年3月間在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍時常常落後隊伍，雙方發生口角後，張男竟持鐵板凳朝洪男頭部砸去，導致洪男頭部受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，洪男因此嚇得通報長官。

▲男大生開車不慎擦撞瑪莎拉蒂，竟遭張男等人痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

法官審理後怒斥，張男與洪男為軍中同袍，但張男卻不顧袍澤之情，僅因細故，不思以理性、和平方式處理與洪男的糾紛，竟貿然拿鐵板凳砸傷洪男，導致洪男受傷後，竟又出言恐嚇，導致對方身心受創，更敗壞軍中紀律，實有不當，而張男事後雖表示有意和解，但卻又裝窮表示，雙方對於賠償金額的認知及經濟程度差異而導致未能調解成立。

法官審理後認為，張男高中畢業，從事食品行銷工作，月收入約2萬5千元，家庭經濟狀況小康，最終依法將張男判處拘役65天，得易科罰金6萬5千元。