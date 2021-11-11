拆彈專家淪外遇渣男　王必勝曝「不倫被拍」心情：已被婚外情炸死

▲王必勝說自己一直很低調，不常受訪，直到最近才意識到自己已經是個公眾人物。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

衛福部桃園醫院、苗栗京元電子廠、北農環南市場，新冠肺炎入侵台灣本土，危機一波又一波，每一次的群聚感染事件，都可能是讓病毒擴散全台的炸彈。王必勝去年率隊前往武漢接回2架台灣包機，今年更三度擔任前進指揮所指揮官，一次又一次順利完成任務，讓他被稱為「拆彈專家」。

然而因為婚外情，防疫英雄轉瞬成為外遇渣男，疫情趨緩的此刻，八卦話題擴散程度比病毒更加猛烈。這一天，他在太太陪同下接受專訪，這一次他要拆的，是自己造成的炸彈。

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第74屆全國醫師節慶祝大會在圓山飯店舉行，除頒發醫療典範獎外，因新冠肺炎防疫有成，另頒予防疫特殊貢獻獎。防疫工作辛苦快2年，獲獎是慰勞更是成就，但獲獎者之一的王必勝因為婚外情新聞引起議論，擔心出席造成典禮失焦影響他人，選擇不去，而是與太太尤香玉一起到《鏡週刊》辦公室接受採訪。

下午時分，會議室窗外能遙望圓山飯店，飯店內該是金碧輝煌、掌聲不斷，有醫界大老雲集，有總統蔡英文嘉勉，有防疫特殊貢獻獎獎座，但是此刻，王必勝只能看著會議室蒼白的桌子。

婚外情炸彈 防疫英雄自嘲渣男

去年1月新冠肺炎開始蔓延，武漢封城，王必勝作為指揮中心醫療應變組副組長，在政治敏感的情境下，於3月率領12位醫護人員到武漢天河機場接回2架台灣包機。今年1月，衛福部桃園醫院爆發院內感染，社會大眾想起SARS時期和平醫院封院後病毒仍繼續擴散的恐懼，當時王必勝首次擔任前進指揮所指揮官，順利解決危機。

疫情危機一波又一波。今年4月，華航機師、諾富特防疫旅館發生群聚感染，到6月又發生苗栗京元電子廠群聚感染、國軍桃園總醫院院內感染、印度DELTA變異株入侵屏東，接著是7月的北農環南市場群聚感染。每一個事件都可能是造成疫情擴散的核彈，而王必勝也總是指揮中心派到疫情最前線的指揮官，一次次達成疫情控制的清零任務，新聞媒體因此封其為「拆彈專家」。

問他對這封號有什麼想法？53歲的王必勝說沒什麼感覺，苦笑了一下：「有時候媒體可能為了報導生動，現在我自嘲外號是渣男。」週刊拍到他多次與婚外情對象見面，防疫英雄突然變成外遇渣男，拆彈專家現在要拆的，是自己的婚外情炸彈。「已經炸了，炸了就是死成怎樣而已，對我來講，有責任來把話講一下。」

來把話講一下的，不只他，還有太太尤香玉，尤香玉是台北榮總癲癇科主任，坐他身旁不近也不遠，是同事開會的距離，王必勝講話時，尤香玉就摸著中指上的戒指，2人的無名指都沒有婚戒。王必勝說話謹慎斟酌，婚外情是怎麼個情感牽扯，細節不提，不是過去政治名人帶著太太道歉，說什麼太太原諒也盼望社會大眾原諒的情境。尤香玉說：「我覺得這件事是我的家務事，社會花太多成本討論我家的事情。」「我覺得太多能量耗在私人領域上，讓我們大部分的人，就鬆懈掉，現在疫情稍微好一點，可是台灣現在安全嗎？我們還有好多東西要處理，可是注意力都放到那邊去，就破壞了大家對危險的危機感跟警覺心，這是我比較擔心的事情。」

沒有原諒他 如何處理是私領域

尤香玉沒有原諒王必勝，未來如何處理、看待，都是私領域，不需要對外交代。這十多天，新聞與網路不斷討論，各界不知道哪來的消息人士聲稱熟識2人，小三鬥正宮的故事說得繪聲繪影，全都不是事實。尤香玉說：「我沒有隱忍，也沒有容忍，我非常不喜歡媒體與網路稱我為正宮，正宮是很封建的名詞，我覺得夫妻在婚姻關係中是平等的，沒有誰隸屬於誰。」尤香玉口罩戴著不打算脫，原因是：「你照到我，你覺得我該是笑的，還是生氣的？我覺得都不對勁。如果是一個很凶的臉，人家就說你凶，老公才這樣。笑笑的，人家又說這種事你在笑什麼？」

尤香玉說話時，王必勝一臉歉疚靜靜聽，眼神偶爾看桌面，偶爾看尤香玉的手。即便聽到尤香玉這麼形容他：「他很好相處，很有親和力，做事給人留餘地，非常照顧所有人，但這對我來講是缺點，很容易造成情感上很濫情，不知道分寸，又容易妥協。」王必勝也不干涉。

被週刊拍到婚外情，跟進入疫區當指揮官相比，哪個壓力比較大？王必勝停頓幾秒：「被拍到。」接著又苦笑：「進出疫區，我能把握後面事情會怎麼發生，可是被拍到，心裡其實很惶恐。」



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