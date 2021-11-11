陳時中唱歌爆新片！前晚餐會再度「脫罩開金嗓」　同業也傻眼

▲衛福部長陳時中接連被爆出「脫罩」歡唱的影片。（圖／翻攝田方倫臉書）

圖、文／CTWANT

今天（10日）下午開始，社群媒體瘋傳疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中「脫罩」暢飲歡唱的影片，衛福部回應稱此影片為去年6月15日的聚會，但國民黨台北市松山信義區市議員擬參選人田方倫今天晚上再爆料陳時中脫罩歡唱新影片，怒嗆衛福部出面說清楚。

田方倫公布的新影片中，陳時中在台上沒戴口罩高歌歡唱，旁邊還站著許多男男女女伴唱，台下則有大餐美酒，現場歡樂融洽。田方倫在臉書表示，據說網路在瘋傳一個陳部長在高歌飲酒的影片，但衛福部出來澄清說是去年影片，希望衛福部不會為了這種小事情說謊。

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話鋒一轉，田方倫質疑，那新影片呢？他說，阿中部長也是在高歌，開始宣導防疫新生活了嗎？即將到期的AZ疫苗怎麼處理？施打計畫出來了嗎？部長說出事要負責，那準備怎麼負責？

田方倫接受本刊訪問表示，這個影片是一個醫界友人傳給他的，據了解是昨天（9日）一場醫藥界餐會。他說，爆料友人因為質疑防疫規定鬆散，希望他能向官方部門了解現在防疫該遵守到什麼程度，但因為需要時間釐清，所以沒有在昨晚第一時間就丟上網。

▲衛福部長陳時中接連被爆出「脫罩」歡唱的影片。（圖／翻攝田方倫臉書）

田方倫說，今晚看到衛福部聲明把部長脫罩唱歌喝酒的事情卸責一乾二淨，所以才想將拿到的新影片上網，並期待衛福部說清楚現在的防疫規定。他嘲諷，陳時中這樣高歌歡唱的情況，到底合不合適？若合適是不是代表防疫有成，民眾未來走在路上都不用戴口罩了？

田方倫認為，陳時中作為防疫指揮官應該要做高標準的防疫表率，行為上要更嚴格，而不是採取最低標準。他呼籲，衛福部明天必須出面說清楚講明白。

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