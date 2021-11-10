暴打18歲男大生　瑪莎拉蒂惡徒認了「想定孤枝」：下手太重

記者趙蔡州、白珈陽／台中報導

台中18歲宋姓男大生7日凌晨駕車擦撞一輛瑪莎拉蒂，遭對方李姓駕駛及2名張姓、陳姓同車友人打成重傷，目前仍在加護病房搶救。涉案人之一的張姓男子發現事件鬧大後，一度有逃亡念頭，最後在警方、律師勸說下到警局投案，他供稱當時因為喝酒，情緒衝動下才會要跟宋男「定孤枝（台語：單挑）」，沒想到下手太重，很後悔。

據悉，宋男7日凌晨參加教會活動結束後，開車載同學行經台灣大道，欲從快車道切換至慢車道，不料與李男駕駛的瑪莎拉蒂發生擦撞，李男氣得與同車張姓、陳姓2人一起把他拉下車並予以施暴，造成他當場重傷昏迷，被送醫時有顱內出血、顱底骨折，至今躺在加護病房搶救。

事發後，台中市警方第一時間判定全案為傷害案件，警員僅帶回涉案3人製作傷害筆錄，並認定「非現行犯」函送偵辦，未將3人拘提，直到被害人宋男送醫顱內出血命危且經媒體報導引發社會關注，警方才緊急向檢方聲請拘票，改以涉殺人未遂、強制、恐嚇、妨害秩序等罪嫌，緊急逮捕涉案3人到案。

▲瑪莎拉蒂惡煞到案，上圖為張男。（圖／記者白珈陽攝）

張男發現事件鬧大後，一度有逃亡念頭，最後在警方、律師勸說下，才在10日下午4時許到警局配合檢警拘提，他接受偵訊時向警方供稱，當時只有他動手，因為有喝酒，加上朋友車子被撞，他想為朋友討公道，情緒激動之下才會要對方（宋男）「定孤枝（單挑）」，沒想到會讓對方重傷，十分後悔。

台中市第六警分局表示，警方10日晚間5時許陸續將李姓、張姓及陳姓3名涉案人拘提到案，也將傳喚另外4名趕到現場助陣的4名關係人，全案今晚將移送台中地檢署，交由檢察官訊問、釐清案情，依殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌偵辦。

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