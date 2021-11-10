青少年第2劑BNT暫緩！莊人祥揭心肌炎統計：兩週後重新開會

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣新冠疫苗BNT施打至今已全年齡開放，但首批施打族群12~17歲，因為心肌炎疑慮，目前還沒規劃第二劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，經過專家討論，決定12~17歲族群先暫緩施打第二劑BNT。指揮中心發言人莊人祥表示，統計目前共有通報20起BNT相關心肌炎，當中17起是12~17歲青少年，後續檢視相關文獻與通報情況，兩週後重新開會。

BNT進來台灣後，指揮中心優先開放青少年族群施打，但之後陸續傳出心肌炎案例，因此指揮中心在後面開放規劃中，遲遲未將該族群第二劑納入，決定請專家進一步討論。

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陳時中今上午出席立法院衛生環境委員會備質詢，國民黨立委楊瓊瓔問及12~17歲青少年第二劑BNT是否已經有討論結果？陳時中直接表示，目前經過專家討論，決議再暫緩兩週。

莊人祥下午說明，ACIP委員會有針對12~17歲開會討論，相關資料還要進一步釐清蒐集，會就相關國外文獻與國內通報資料重新檢視，兩週後再開會。

莊人祥也公布最新統計，到11月3日為止，總計有20起BNT相關心肌炎，年齡分布12~21歲，當中18人出院、1人門診追蹤、1人住院中。當中比較重視的是12~17歲，有17人，當中14男、3女。