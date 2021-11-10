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山東海陽「核能供熱」示範項目啟用　成大陸首個「零碳供暖」城市

▲▼山東海陽「核能供熱」示範項目啟用　成大陸首個「零碳供暖」城市。（圖／翻攝央視）

▲核能供熱廠內換熱首站。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「核能供熱」商用示範工程二期項目9日在山東省海陽市正式投用，根據《央視新聞》報導，海陽市整個城區將全部實現核能供暖，成為全國首個「零碳」供暖城市，海陽城區450萬平方米的20萬居民全部用上核能供熱。

「核能供熱」是指從核電機組抽取蒸汽作為熱源，通過換熱站，在物理隔絕的情況下，進行5次熱量交換，最終通過市政供熱管網，將熱量送到用戶家中，同時，海陽居民住宅取暖費每建築平方公尺較往年下調1塊錢。

▲▼山東海陽「核能供熱」示範項目啟用　成大陸首個「零碳供暖」城市。（圖／翻攝央視）

報導提到，該項目投運後，海陽核電1號機組成為世界上最大的熱電聯產機組，取代了當地12台燃煤鍋爐，每個供暖季預計節約原煤10萬噸，減排二氧化碳18萬噸、煙塵691噸、氮氧化物1123噸、二氧化硫1188噸、相當於種植闊葉林1000公頃，同時減少向環境排放熱量130萬吉焦，有效改善區域供暖季大氣環境和海洋生態環境。

山東核電黨委書記董事長吳放表示，項目投運以後，海陽核電1號機組成為世界最大的熱電聯產機組，在保障海陽城區零碳供暖的同時，兩台核電機組每天能夠發電5800萬度，可以滿足青煙威地區全部居民的生活用電，有效的保障區域電力供應。

▲▼山東海陽「核能供熱」示範項目啟用　成大陸首個「零碳供暖」城市。（圖／翻攝央視）

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